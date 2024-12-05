Грузовики и автобусы ×
  • На российском рынке стартовали продажи обновлённого автобуса Вектор Next 8.8

На российском рынке стартовали продажи обновлённого автобуса Вектор Next 8.8

05.12.2024 26 0 0

О том, что рестайлинговая модель поступила в продажу, сообщили в пресс-службе группы компаний «Современные транспортные технологии».

В сферу деятельности ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ) входят реализация, продвижение и сервисное обслуживание коммерческой техники малой, средней и крупной тоннажности, автобусов разных классов, а также продажа запасных частей. Сейчас у ГК есть 323 центра продаж и обслуживания такого транспорта, а также 2080 магазинов фирменных запчастей в РФ и в странах ближнего зарубежья.

Теперь в пресс-службе ГК «СТТ» рассказали о том, что на российский рынок коммерческой техники вышел рестайлинговый автобус Вектор Next 8.8. Отметим, индекс отражает длину этого автобуса – 8,8 метра. Сообщается, что в ходе обновления эту модель оснастили новой задней пневматической подвеской, тогда как у дореформенной версии была пневморессорная.

На фото: автобус Вектор Next 8.8

Ещё посвежевший автобус оснащается ведущим мостом с дисковыми тормозами. Кстати, аналогичные детали используются в новом коммерческом автомобиле Валдай 12 – это среднетоннажный грузовик, предназначенный для внутригородских и магистральных перевозок (доступно несколько вариантов колёсной базы); его продажи в РФ стартовали в конце минувшего лета.

Как пояснили в ГК «СТТ», новая подвеска позволила увеличить плавность хода автобуса Вектор Next 8.8. Помимо этого, сообщается, что с дисковыми тормозными механизмами (в отличие от прежних барабанных) повышается стабильность тормозного усилия, а также улучшается скорость срабатывания. А ещё новая тормозная система проще в обслуживании, процедура требует меньше затрат.

Салон Вектора Next 8.8 вмещает в себя до 71 человека (в зависимости от модификации). Особенностью конструкции этого автобуса является низкий уровень пола в районе задней двери, это делает проще вход и выход пассажиров. Кроме того, автобус имеет широкие дверные проемы, просторную накопительную площадку, а также механическую аппарель, которая позволяет использовать этот вид общественного транспорта маломобильным пассажирам.

В компании отметили, что Вектора Next 8.8 может оснащаться как дизельным двигателем, так и газовым. Речь идёт о моторе ЯМЗ 534/535, мощность составляет 169/170 л.с. соответственно. В пару предлагаются либо пятискоростная механика, либо шестиступенчатый автомат. Максимальная скорость – 100 км/ч. Запас хода у CNG-версии равна 600 км. Согласно официальному сайту ГК «СТТ», цена автобуса на сегодняшний день стартует с отметки 5 355 000 рублей.

автобус Россия авторынок коммерческий транспорт грузовики и автобусы
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Масл-кар Восемь самых дорогих автомобилей эры классических американских масл-каров Во второй половине 60-х – начале 70-х американские автопроизводители словно с катушек послетали, устроив форменную гонку вооружений как на кольцевых трассах и дрэг-стрипах, так и в дилерских... 1651 0 4 05.12.2024
Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты В первой части материала о выборе Ford Kuga второго поколения с пробегом мы выяснили, что кузов, несмотря на внешний лоск, уже может иметь точечные проблемы вплоть до сквозных, салон не все... 4373 12 2 04.12.2024
Статьи / Тесты Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда одно... 1820 3 0 01.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66140 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52785 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21427 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
12 Кроссовер Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты
10 Седан Бизнес-седан Lada Aura выходит на рынок
7 Кроссовер Новый российский кроссовер от Росатома: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings