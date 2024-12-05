На российском рынке стартовали продажи обновлённого автобуса Вектор Next 8.8

О том, что рестайлинговая модель поступила в продажу, сообщили в пресс-службе группы компаний «Современные транспортные технологии».

В сферу деятельности ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ) входят реализация, продвижение и сервисное обслуживание коммерческой техники малой, средней и крупной тоннажности, автобусов разных классов, а также продажа запасных частей. Сейчас у ГК есть 323 центра продаж и обслуживания такого транспорта, а также 2080 магазинов фирменных запчастей в РФ и в странах ближнего зарубежья.

Теперь в пресс-службе ГК «СТТ» рассказали о том, что на российский рынок коммерческой техники вышел рестайлинговый автобус Вектор Next 8.8. Отметим, индекс отражает длину этого автобуса – 8,8 метра. Сообщается, что в ходе обновления эту модель оснастили новой задней пневматической подвеской, тогда как у дореформенной версии была пневморессорная.

На фото: автобус Вектор Next 8.8

Ещё посвежевший автобус оснащается ведущим мостом с дисковыми тормозами. Кстати, аналогичные детали используются в новом коммерческом автомобиле Валдай 12 – это среднетоннажный грузовик, предназначенный для внутригородских и магистральных перевозок (доступно несколько вариантов колёсной базы); его продажи в РФ стартовали в конце минувшего лета.

Как пояснили в ГК «СТТ», новая подвеска позволила увеличить плавность хода автобуса Вектор Next 8.8. Помимо этого, сообщается, что с дисковыми тормозными механизмами (в отличие от прежних барабанных) повышается стабильность тормозного усилия, а также улучшается скорость срабатывания. А ещё новая тормозная система проще в обслуживании, процедура требует меньше затрат.

Салон Вектора Next 8.8 вмещает в себя до 71 человека (в зависимости от модификации). Особенностью конструкции этого автобуса является низкий уровень пола в районе задней двери, это делает проще вход и выход пассажиров. Кроме того, автобус имеет широкие дверные проемы, просторную накопительную площадку, а также механическую аппарель, которая позволяет использовать этот вид общественного транспорта маломобильным пассажирам.

В компании отметили, что Вектора Next 8.8 может оснащаться как дизельным двигателем, так и газовым. Речь идёт о моторе ЯМЗ 534/535, мощность составляет 169/170 л.с. соответственно. В пару предлагаются либо пятискоростная механика, либо шестиступенчатый автомат. Максимальная скорость – 100 км/ч. Запас хода у CNG-версии равна 600 км. Согласно официальному сайту ГК «СТТ», цена автобуса на сегодняшний день стартует с отметки 5 355 000 рублей.