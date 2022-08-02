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  • На сервис: автовладельцев начнут информировать об отзыве машин через «госуслуги»

На сервис: автовладельцев начнут информировать об отзыве машин через «госуслуги»

02.08.2022 30 0 0

Узнать о необходимости заехать к официальному дилеру собственники отзывных автомобилей смогут на сайте или в мобильном приложении.

 

Автомобили могут попадать под условия отзывных кампаний по разным причинам: иногда на сервисе им просто обновляют программное обеспечение операционной системы до более новой версии, а иногда случаи бывают серьёзнее: когда обнаруженный дефект может привести к выходу из строя важных систем ТС. При втором варианте есть риск потерять управление во время движения, что может привести к ДТП. Так что следить за отзывными кампаниями, которые периодически проводят производители, для автовладельцев является не лишним.

В РФ за отзывами автомобилей следит Росстандарт. На сегодняшний день собственников машин, которым необходимо заехать на сервис, по мере возможностей информируют официальные дилеры. Однако бывают случаи, когда под условия отзывной кампании попадают автомобили «в возрасте», нередко к этому времени они успевают несколько раз сменить владельцев и найти их дилерам оказывается сложнее.

На сайте Росстандарта публикуются списки VIN-номеров машин, попавших под отзывы, так что все желающие могут периодически проверять, не нуждается ли их автомобиль во внеочередной поездке на сервис. Однако об этом на самом деле беспокоятся далеко не все. Так что информирование граждан было решено сделать более «заметным»: скоро информация об отзывах появится в личных кабинетах на портале «госуслуг».

Многие автовладельцы в своём личном кабинете в «госуслугах» внесли данные о водительских правах и свидетельстве о регистрации автомобиля (с помощью этих документов система ищет сведения о штрафах и своевременно информирует собственника машины). Информацию, вероятно, будут также использовать для поиска отзывных кампаний, чтобы вовремя оповещать владельцев таких машин о необходимости записаться на сервис.

О новом функционале, который в дальнейшем появится в «госуслугах», рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как сообщает ТАСС, система автоматического оповещения автовладельцев о том, что их автомобили попали под отзыв, начнёт работать в стране до конца текущего года. Пока что срок старта очерчен довольно расплывчато – «в ближайшее время». После запуска собственники отзывных автомобилей смогут узнать о необходимости заехать на сервис либо с помощью сайта «госуслуг», либо в мобильном приложении.

Согласно данным Росстандарта, в течение прошлого года в РФ было проведено 111 отзывов транспортных средств. Под условия этих сервисных кампаний попало в общей сложности 325,9 тыс. автомобилей, принадлежащих россиянам. В текущем году отзывы продолжаются: к примеру, вчера на сервис позвали более 38 тыс. собственников машин марки Mercedes-Benz, которые были проданы в период с 2004-го по 2014 год. Сообщается, что из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса может быть нарушена работоспособность вакуумного усилителя тормозов. Дефект может привести к уменьшению силы торможения.

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