На старых седанах Infiniti устают и ломаются карданные валы — объявлен отзыв в РФ

Под отзыв попали бизнес-седаны Infiniti М/Q70, произведённые в период с 17 февраля 2010 года по 2 июля 2014 года. На них необходимо заменить некачественный карданный вал.

Infiniti Q70 был снят с производства в конце 2019 года, а до 2013 года эта модель обозначалась литерой М с числовым индексом, указывавшим на рабочий объём двигателя. Как следует из документов Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), в декабре 2019 года японский офис Nissan уведомил другие региональные представительства, в частности американское, что на некоторых седанах Infiniti М/Q70 может разрушиться карданный вал — конкретно в Японии зафиксировано два таких случая (в этой стране марка Infiniti официально не представлена, но многие модели имели либо имеют до сих пор аналоги под маркой Nissan).

С января по сентябрь 2020 года компания Nissan проводила внутреннее расследование причин разрушений карданных валов и выяснила, что партия валов была изготовлена из материала с недостаточным пределом выносливости. С сентября по ноябрь того же года компания оценивала риски для потребителей в связи с выявленным дефектом. За пределами Японии случаев поломки карданного вала на Infiniti М/Q70 выявлено не было, но после консультаций с NHTSA в Nissan всё же решили провести добровольный глобальный отзыв. В США он был объявлен в декабре и затронул 2708 автомобилей, а до России отзыв докатился только сейчас и затронул 36 автомобилей — список их VIN-номеров можно скачать здесь.

В документах NHTSA указано, что наибольший риск образования усталостных трещин и обрыва карданного вала возникает при резких стартах с места и резких ускорениях с небольших скоростей. В случае поломки карданный вал может задеть и повредить трос стояночного тормоза.



Добавим, что марка Infiniti переживает сейчас не лучшие времена: в прошлом году на главном для неё американском рынке продажи упали на 32,5% до 79 502 автомобилей. В 2019 году из-за слабых продаж марка ушла из Европы и Австралии. Наследника у седана Q70 так и не появилось, а ближайшей премьерой будет кроссовер QX60 нового поколения.

