Новый семиместный кроссовер: Infiniti показала серийный QX60 следующего поколения

Пока что товарную модель спрятали за слоем маскировочной плёнки. Кроссовер дебютирует в текущем году.

Семиместный кроссовер японского бренда был представлен на основном для модели рынке – в США – весной 2012-го. Позднее в том же году стартовало производство SUV, изначально его именем было JX. Годом позже в Infiniti решили сменить название на нынешнее – QX60. Рестайлинг автомобиль пережил в 2016-ом, а сейчас в компании занимаются разработкой нового поколения модели.

Дилеры Infiniti в 2020 году реализовали 22 880 экземпляров QX60, что на 47% меньше, чем годом ранее. Такой серьёзный спад нельзя объяснить только последствиями пандемии коронавируса (хотя она действительно серьёзно ударила по всей отрасли в целом). Вероятнее всего, клиенты на основном для модели рынке сейчас находятся в ожидании «второго» QX60, который компания анонсировала ещё в начале осени прошлого года: тогда был опубликован тизер концепта QX60 Monograph.



Этот трёхрядный шоу-кар компания представила в конце сентября 2020-го. Тогда предполагалось, что серийный кроссовер следующей генерации практически не будет отличаться от прототипа. Ожидается, что у нового QX60 будет светодиодная головная оптика, установленные заподлицо дверные ручки, а радиаторную решётку, подоконную линию и задние фонари расположат выше, чем у нынешнего SUV.



Сейчас компания опубликовала фотографии предсерийного прототипа. Автомобиль замаскирован камуфляжной плёнкой: «второй» QX60 пока что находится на этапе дорожных испытаний. Снимки товарного кроссовера без маскировки, вероятно, появятся ближе к дате официальной премьеры новинки. Официальных изображений салона Infiniti QX60 следующей генерации по-прежнему нет (интерьер не показали даже у концепта). Есть вероятность, что внутри появится новый большой горизонтально ориентированный сенсорный экран мультимедийной системы.



Ближайшим родственником QX60 является Nissan Pathfinder. Напомним, модель пятого поколения дебютировала в начале текущего года. Следом на рынок выйдет и её более богато оснащённый «близнец» от Infiniti. Отметим, оба автомобиля остались на прежней «ниссановской» платформе D.



В компании решили поделиться не только свежими фотографиями новинки, но и некоторыми техническими данными. Новый трёхрядный кроссовер, предназначенный для американского рынка, получит такой же «атмосферник» V6 объёмом 3,5 литра, которым оснащается и «пятый» Pathfinder. У новинки Инфинити он форсирован до 298 л.с. (366 Нм), тогда как у «близнеца» отдача равна 288 л.с. (351 Нм). Двигатель идёт в комплекте с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Отметим, для «второго» QX60 предусмотрено несколько ездовых режимов: Standard, Eco, Sport, Snow и Personal (последний водители настраивают «под себя»).

Актуальный семиместный кроссовер, продаваемый на американском рынке, оснащается 262-сильным мотором V6 объёмом 3,5 литра (максимальный крутящий момент – 334 Нм). Он работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.

