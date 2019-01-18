На владельцев гироскутеров хотят распространить ПДД

Подобным электротранспортом нередко пользуются дети и подростки. Если норму примут, то аудитория может ощутимо сократиться.

О контроле над действиями владельцев гироскутеров, электросамокатов, сегвеев и другого малого электротранспорта задумались в Госдуме РФ: на эту тему прошёл круглый стол. Предлагается приравнять такой транспорт к мопедам: в этом случае на таких «водителей» будут распространяться требования правил дорожного движения. С инициативой выступил глава Союза пешеходов Владимир Соколов.

Согласно ныне действующему законодательству, для управления мопедами (а также лёгкими квадрициклами) нужны либо права категории «M», либо любой другой открытой категории (самая распространённая – «B»). Если к ним приравняют гироскутеры, электросамокаты и т.д., то их владельцам также понадобятся водительские удостоверения.

Регулирование сегмента необходимо из-за наездов на пешеходов. В ходе круглого стола присутствующие вспомнили о нескольких случаях: в первом человек на электросамокате сбил женщину, которая упала и получила тяжёлую травму позвоночника; во втором – водитель электросамоката столкнулся с пенсионером, отчего последний погиб на месте. ДТП эти происшествия назвать нельзя, так как с точки зрения закона в пешеходной зоне столкнулись два пешехода.

По словам Владимира Соколова, подобные случаи не редкость (однако данных статистики он не привёл). Для того, чтобы можно было привлекать таких «водителей» к ответственности, на них должны распространяться соответствующие нормы. На сегодняшний день они официально признаются пешеходами и, по сути, могут передвигаться в соответствующих зонах со скоростью от 20 км/ч на гироскутере до 50 км/ч на сегвее.

Владимир Соколов предлагает запретить движение на малом электротранспорте по тротуарам. С этим согласны не все. В ходе круглого стола прозвучало предложение просто ограничить скорость для тех, кто едет на электросамокатах, сегвеях и т.д.: для пешеходных зон – не выше 25 км/ч, для велосипедных дорожек – не выше 60 км/ч. Загвоздка, правда, в том, что у такого электротранспорта нет спидометров.

Любопытно, что в России сейчас разрешено создавать «Велосипедные зоны», куда позволяется заезжать автомобилистам и мотоциклистам, при условии, что они будут уступать дорогу всем остальным участникам движения, а их скорость не превысит 20 км/ч. Получается, владельцы сегвеев смогут ездить по таким дорогам в три раза быстрее? Или в этом случае на них тоже будут распространяться правила, как и на водителей мопедов?

В России за 2018 год было продано около 32 тысяч электросамокатов и примерно 10 тысяч моноколёс. Нередко их покупают для детей и подростков. Напомним, права категории «М» выдаются с 16 лет. Это означает, что в случае одобрения предложения главы Союза пешеходов, число клиентов у продавцов малого электротранспорта, скорее всего, заметно сократится.

Летом прошлого года Kolesa.ru сообщал о предложении депутата от фракции ЛДПР, который выступал за регистрацию альтернативного транспорта.