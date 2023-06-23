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  • Начались поставки автомобилей Соболь NN и Газель NN с двигателем G-серии

Начались поставки автомобилей Соболь NN и Газель NN с двигателем G-серии

23.06.2023 164 0 0

ГК «Современные транспортные технологии», крупнейший дистрибьютор коммерческой техники, начинает поставку в дилерские центры односкатных автомобилей «Газель NN» и «Соболь NN» с дизельным двигателем семейства G 2.5 объемом 2,5 литра. Новый силовой агрегат отличается увеличенным ресурсом и обеспечивает автомобилям высокую динамику и низкий расход топлива.

Двигатели G-серии имеют современную высокотехнологичную конструкцию. Благодаря чугунному блоку цилиндров и кованому стальному коленвалу они обладают высокой прочностью и износостойкостью, а благодаря алюминиевой головке блока цилиндров отличаются низким весом – всего 220-228 кг в зависимости от модификации. Кроме того, за счет конструкции газораспределительного механизма с гидрокомпенсаторами и ременным приводом распредвалов дизели обладают низким уровнем шума.

С новыми силовыми агрегатами, имеющими высокий крутящий момент (420 Нм), тягово-динамические качества автомобилей «Соболь NN» и «Газель NN» значительно возросли: в частности, динамика разгона улучшилась на 15%. Мощность двигателя также увеличилась на 7%, но при этом не перешла выгодный с точки зрения налогообложения порог в 150 л.с. Высокая экономичность обеспечивается за счет небольшого рабочего объема, высокого давления впрыска топлива (2000 бар) и оптимальных калибровок двигателя.

Автомобили «Соболь NN» и «Газель NN» с односкатной ошиновкой применяются для широкого спектра грузоперевозок.

  • «Соболь NN» – компактный, маневренный городской грузовик для комфортного передвижения в условиях плотной городской застройки. Грузовой отсек объемом до 7,8 м3 позволяет разместить до трех европалет, а благодаря радиусу разворота на уровне легкового автомобиля (5,4 м) «Соболь NN» может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям. За комфорт рабочего места водителя уже в базовом исполнении отвечают система кондиционирования, подогрев лобового стекла и зеркал, а также сиденье с подогревом, механизмом подрессоривания и возможностью регулировки по 18 направлениям.
  • «Газель NN» с односкатным задним мостом отличается от стандартной двухскатной модификации пониженной высотой крыши (2,4 м) и более широким просветом между колесными арками в грузовом отсеке, вмещающем 9,3 м3. Автомобиль также прекрасно подходит для передвижения в условиях ограниченного городского пространства.
Эффективность эксплуатации транспортных средств является одним из основных приоритетов для наших клиентов, и мы предлагаем оптимальные решения для различных видов грузоперевозок. Новый двигатель отличается улучшенными характеристиками, которые обеспечивают высокие показатели мощности, ресурса и динамики работы автомобиля в сочетании с доступностью технического обслуживания, что напрямую влияет на общую рентабельность бизнеса.
Максим Головнов
директор по продажам в РФ ГК «Современные транспортные технологии»
грузовик Россия коммерческий транспорт новые авто двигатели ГАЗ

 

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