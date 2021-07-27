Надолго ли оживился авторынок и как общаться с клиентом, чтобы продавать и получать положительные отзывы

Обсуждают эксперты Автостата, «Автодома», Fresh Auto и «Ашманов и партнеры»

Партнерский материал

После коронавирусной паники двадцатого года продажи авто в России поползли вверх на фоне дефицита автомобилей и комплектующих. Долго ли продлится рост? Как меняются предпочтения и ожидания потребителей? Как выиграть в схватке за клиента с помощью правильно выстроенной коммуникации?



Вы сможете получить ответы на эти и другие вопросы на бесплатной онлайн-конференции eTarget.Auto. Она пройдёт 28 июля с участием экспертов Автостата, «Автодома», Fresh Auto, «Ашманов и партнеры», ЦК Шереметьево и ГК Оками.

Вы узнаете:

Цифры и факты автомобильного рынка в 2021 году и прогнозы развития;

О новых каналах коммуникации с клиентами и их эффективности;

Как мотивировать клиентов оставлять отзывы и разобраться негативом, разрушающим ваш бизнес;

Кто такие амбассадоры бренда и как выстроить работу с ними;

Тональность коммуникации: как выработать характер общения с клиентом, который усилит ваш бренд.





Встреча начинается 28 июля в 10:45 по московскому времени. Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие во встрече.

