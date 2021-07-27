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  • Надолго ли оживился авторынок и как общаться с клиентом, чтобы продавать и получать положительные отзывы

Надолго ли оживился авторынок и как общаться с клиентом, чтобы продавать и получать положительные отзывы

27.07.2021 87 0 0

Обсуждают эксперты Автостата, «Автодома», Fresh Auto и «Ашманов и партнеры»

 

Партнерский материал

После коронавирусной паники двадцатого года продажи авто в России поползли вверх на фоне дефицита автомобилей и комплектующих. Долго ли продлится рост? Как меняются предпочтения и ожидания потребителей? Как выиграть в схватке за клиента с помощью правильно выстроенной коммуникации?

Вы сможете получить ответы на эти и другие вопросы на бесплатной онлайн-конференции eTarget.Auto. Она пройдёт 28 июля с участием экспертов Автостата, «Автодома», Fresh Auto, «Ашманов и партнеры», ЦК Шереметьево и ГК Оками.

Вы узнаете:

  • Цифры и факты автомобильного рынка в 2021 году и прогнозы развития;

  • О новых каналах коммуникации с клиентами и их эффективности;

  • Как мотивировать клиентов оставлять отзывы и разобраться негативом, разрушающим ваш бизнес;

  • Кто такие амбассадоры бренда и как выстроить работу с ними;

  • Тональность коммуникации: как выработать характер общения с клиентом, который усилит ваш бренд.


Встреча начинается 28 июля в 10:45 по московскому времени. Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие во встрече.

авторынок

 

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