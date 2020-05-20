Наказание водителям, попавшимся на первом нарушении ПДД, могут смягчить

Водители в России довольно часто попадаются на нарушении правил дорожного движения: чаще всего их ловят дорожные камеры, реже игнорирующих ПДД автомобилистов останавливают инспекторы ДПС. Самым распространённым нарушением в стране остаётся минимальное превышение скоростного лимита – на 20-40 км/ч. Отметим, по итогам прошлого года водителям в РФ выписали в общей сложности 142 млн штрафов на сумму 106,5 млрд рублей (из них 80% пришлись на «письма счастья»).

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С новой инициативой, которая касается водителей, выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Как сообщает ria.ru, по мнению чиновника, нужно разрешить водителям, которые впервые попались на нарушении ПДД, самим выбрать для себя меру наказания. Также он предлагает дать это право и другим дисциплинированным водителям, у которых нет неоплаченных штрафов, долга по уплате транспортного налога и других задолженностей. Письмо с соответствующей идеей он направил главе ГИБДД Михаилу Черникову.

В документе говорится о том, что Россия продолжает активно развиваться в вопросах современных систем дорожной безопасности: вероятно, речь идёт о камерах, которых становится всё больше, а также о том, что растёт количество нарушений, которые они ловят. Однако, в то же время, по мнению депутата, в системе наказания нарушителей ПДД используются «устаревшие подходы, недружественные к автолюбителям».



Владимир Петров отметил, что сейчас сотрудники ГИБДД чаще всего используют максимально суровое наказание, с которым впоследствии соглашается суд. К примеру, если водитель был пойман на полосе, предназначенной для встречного движения (не при объезде), то наказанием для него являются либо штраф в размере 5 тыс. рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. По словам инициатора, в таких случаях чаще всего инспекторы ДПС выбирают лишение, даже если в конкретной ситуации это нарушение не было опасным для других участников движения.

Инициатор пояснил, что его предложение – оставить выбор наказания за водителем-нарушителем – должно повысить мотивацию автомобилистов не только вовремя оплачивать штрафы, но и не копить долгов по налогам. Кроме того, он считает, что это будет способствовать «улучшению социального самочувствия» населения.



Напомним, наказания для водителей за административные правонарушения указаны в КоАП РФ. Сейчас Минюст готовит обновлённую редакцию этого документа; предполагается, что её представят до конца текущего месяца. В первой версии, о которой Kolesa.ru рассказывал в начале года, было заложено ощутимое увеличение штрафов. Так, за превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч предлагалось назначать взыскание в размере 3 тыс. рублей (сейчас – 500 рублей). Многие другие санкции также предлагали ужесточить. Однако это вызвало недовольство не только российских автомобилистов, но и властей, так что в итоге Минюст отказался от повышения штрафов.

Недавно стало известно о том, что с помощью камер водителей хотят начать наказывать ещё за одно нарушение ПДД, а точнее, за езду без действующего полиса ОСАГО. Для этого инспекторы смогут использовать систему «Карантин», которая была разработана, чтобы искать в столице машины без цифровых пропусков. Впоследствии сотрудники ГИБДД с её помощью и на основе данных базы РСА смогут искать водителей без «автогражданки».

