Наказание за побег с места аварии станет уголовным

Наказание за побег с места аварии станет уголовным

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Речь идёт о тех ДТП, в которых погибли или серьёзно пострадали люди. В МВД немного смягчили законопроект в процессе его переработки.

Водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие или погибшие, планируют, по сути, приравнять к тем, которые попали в ДТП, будучи в нетрезвом состоянии. Таким образом власти планируют сократить количество инцидентов со скрывшимися водителями. В статистике ГИБДД, к сожалению, не указано в скольких случаях виновники аварий сбежали с места аварии.

Outlaw's Hands Locked in Handcuffs

По предположениям МВД, водители, сбегающие с места ДТП, пытаются скрыть факт опьянения. Нередки случаи, когда они проходят через определённое время с повинной, говоря, что покинули место происшествие из-за шока. В этом случае сейчас они получают менее строгое наказание, чем то, которое предусмотрено за аварию с тяжкими последствиями, но по вине пьяного водителя, который остался на месте инцидента.

Согласно разработанному МВД проекту, в случае, если в результате ДТП, виновник которого скрылся, погибнут двое и более человек, ему нужно давать наказание в виде 4-9 лет лишения свободы. Если нет погибших, но есть серьёзно травмированные, то наказание будет представлять собой срок заключения до 4 лет.

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Соответствующую инициативу сегодня, 22 октября 2018-го, поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности, об этом рассказали «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отметим, нынешнее наказание для тех, кто скрылся с места ДТП с тяжкими последствиями также есть в Уголовном кодексе РФ, однако оно менее строгое. Так, в случае, если виновник оставил на дороге серьёзно раненых, то срок его заключения не превысит двух лет; если же два и более погибших, то его лишат свободы на срок от трёх до семи лет.

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Стоит отметить, что процессе работы над проектом МВД его несколько смягчило. Изначально предполагалось, что сбежавшего с места ДТП водителя, в случае, если он в будущем попадётся пьяным за рулём, накажут не по КоАП, а сразу по УК. Однако в Минюсте напомнили, что хоть наказания за оставление места аварии и «нетрезвое ДТП» и будут одинаковыми, преступления останутся по-прежнему разными. А значит, в таких случаях будет применяться КоАП, то есть наказание в виде лишения прав на срок 1,5-2 года и штраф в размере 30 000 рублей.

Напомним, в начале июля 2018 года в силу вступила норма, согласно которой определять состояние автомобилистов можно по крови, а не только по выдоху воздуха в алкотестер. Эти изменения позволили привлекать к ответственности тех водителей, которые находятся в бессознательном состоянии или притворяются таковыми.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , наказание , скрывающиеся с места ДТП , уголовная ответственность
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