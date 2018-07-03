Пьяных водителей начали выявлять по крови

Определить степень опьянения теперь по закону можно у тех, кто после ДТП находится в бессознательном состоянии.

Поправки в КоАП, касающиеся новых правил медицинского освидетельствования водителей на степень опьянения, вступили в силу сегодня, 3 июля 2018 года. Это значит, что проверять автомобилистов на наличие алкоголя в организме можно будет не только с помощью выдоха в алкотестер, но и по анализу крови. Пьяными признают тех, у кого на литр биоматериала придётся 0,3 г спирта.

Раньше в примечании к статье 12.8 КоАП РФ был указан только один вариант установления алкогольного опьянения – с помощью наличия алкоголя в выдохе, что определяется алкотестерами. Нетрезвым водителем признаётся тот, у которого в выдохе оказывается 0,16 мг или более спирта на литр воздуха.

Новости / Авто и общество Президент РФ подписал закон о лишении водителей прав за алкоголь в крови Глава РФ Владимир Путин одобрил закон, который вводит административную ответственность водителей за вождение в состоянии опьянения в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Теперь от справедливого...

17660 0 0 03.04.2018

Из-за прошлой редакции Кодекса многие пьяные виновники ДТП уходили от усиленной ответственности (в России управление ТС «под градусом» – отягчающее обстоятельство при рассмотрении дел об авариях). Суть проблемы была в том, что у водителей, которые находились без сознания (или притворялись таковыми), медики брали кровь на анализ, однако результаты таких проверок часто оспаривались в суде, так как в КоАП не было нужной нормы.

Теперь этот пробел в законодательстве закрыт: поправки президент РФ Владимир Путин подписал ещё в начале апреля 2018 года. Спустя 90 дней, в разгар дачного сезона в стране, норма вступила в силу.

В приказе Минздрава №933н описана процедура взятия пробы крови у водителей. Прежде чем прокалывать кожу, врач должен обработать её стерильным тампоном или шариком из ваты, смоченным бесспиртовым дезинфицирующим раствором. Биоматериал набирается в две пробирки (5 и 15 мл) из поверхностной вены.

Те, кто попался на нетрезвом вождении в первый раз, лишаются прав на срок от полутора до двух лет, а также выплачивают штраф в 30 000 рублей. Если же нарушение не первое, то размер штрафа увеличивается до 200 000 – 300 000 рублей, альтернативным наказанием могут стать обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

По статистике ГИБДД, в 2011 году количество ДТП по вине нетрезвых водителей выросло на 3,4%, в 2012-ом – на 4,8%, в 2013-ом – на 5,7%. Резкий прирост был зафиксирован по итогам 2014 года – на 21,6%. В последующих годах в ведомстве зафиксировали уменьшение числа таких аварий: на 1,9% в 2015-ом, на 1,2% – в 2016-ом и на 3,9% – в 2017 году.

В начале 2018 года тенденция сохраняется: за январь-май произошло 3 999 таких аварий, ещё 1 122 инцидента случились по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвительствования. Общее количество этих ДТП стало меньше на 20,2% по сравнению с АППГ. В них погиб 941 человек (спад – 36%), травмы получили 7 190 участников (спад – 18%).