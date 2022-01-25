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Налог на роскошь: систему расчёта хотят привязать к мощности двигателей

25.01.2022 396 0 0

Соответствующий вариант сейчас рассматривают в Минпромторге РФ и Федеральной налоговой службе.

 

Согласно нынешним нормам, транспортный налог остаётся региональным (это значит, что доходы от него идут напрямую в бюджеты субъектов РФ). Сумму, которую обязан уплатить автовладелец, рассчитывают раз в год: налоговая служба учитывает число месяцев владения ТС, мощность мотора и налоговую ставку (они разнятся от региона к региону). Но ещё имеется отдельная категория автомобилей, чья рыночная стоимость превышает 3 млн рублей. Минпромторг обновляет список «роскошных» моделей раз в год.

На фото: Mercedes-Benz S-Class

Речь идёт о том, что владельцы дорогих автомобилей с 2014 года платят больше: они попадают под действие так называемого «налога на роскошь». Согласно нынешней схеме, сумма каждого такого платежа высчитывается по обычной формуле, но к результату добавляется ещё один повышающий коэффициент. Так, для владельцев машин, возраст которых не превышает 1 год, а стоимость варьируется в диапазоне от 3 до 5 млн рублей, коэффициент равен 1,5. А для собственников машин в возрасте не старше 10 лет, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей, размер транспортного налога увеличен в три раза.

На фото: Toyota Land Cruiser Prado

Сейчас Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральная налоговая служба изучают возможность изменения схемы расчёта увеличенного транспортного налога, об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на представителя Минпромторга. Суть инициативы заключается в том, чтобы связать повышающие коэффициенты не только с рыночной ценой и возрастом «роскошных» автомобилей, но и с мощностью их двигателей.

В ведомстве считают, что такой вариант расчёта налога обеспечит более объективное применение повышающих коэффициентов. Правда, что именно в Минпромторге имеют в виду, пока не совсем ясно, ведь ставка любого транспортного налога (вне зависимости от цены машины) и сейчас зависит от отдачи моторов. Не исключено, что министерство обсуждает вариант установки определённой планки мощности, от которой будут применяться повышающие коэффициенты. В этом случае владельцы дорогих машин с маломощными двигателями будут освобождены от надбавки к ежегодной выплате.

На фото: Aston Martin DBX

Отметим, в конце прошлого года Минпромторг и Минфин обсудили возможность повышения той ценовой отметки для автомобилей, после которой автомобиль считается «роскошным». Как мы уже указывали, сейчас это 3 млн рублей, в результате в списке оказались модели массовых марок, в их числе Kia, Skoda и Toyota, ведь за последние годы стоимость автомобилей ощутимо выросла.

Напомним, ещё в 2019 году Счётная палата РФ предлагала начать рассчитывать налог на роскошь по иной схеме. Тогда речь шла о том, чтобы «отвязать» повышающий коэффициент от цены автомобиля и связать его с мощностью двигателя. В качестве «отправной точки» предлагалось взять 200 л.с. – инициаторы пояснили, что у большинства «роскошных» машин отдача мотора превышает эту отметку. Но на тот момент предполагалось, что в случае одобрения такой нормы размер налога может вырасти и для владельцев моделей, которые стоят меньше 3 млн рублей.

Россия авто и общество законы

 

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