Нарушителей парковки посчитали в план по сборам штрафов

Проблемы с парковками есть не только в столице России. Так, в Казани власти утвердили план по сумме, которая должна быть получена в виде штрафов от тех, кто ставит машину на газон.

Согласно расчётам, произведённым в мэрии Казани, за период с 2019 по 2021 годы сумма взысканий с тех, кто паркуется на газонах, должна в общей сложности составить 273 млн рублей. Всего в столице Татарстана планируется поймать на нарушении примерно 131 тысячу водителей. По прогнозу при этом от года к году их количество будет расти.

Выявлением тех, кто ставит машины на «озелененные территории, детские, спортивные и хозяйственные площадки» в Казани занимаются не сотрудники ГИБДД, а управление административно-технической инспекции (УАТИ). За 2018 год было поймано около 40 тысяч нарушителей. Судя по всему, власти не планируют делать ничего, чтобы улучшить ситуацию с парковками в городе, так как «план» на 2019 год включает в себя штрафование 42 тысяч водителей, на 2020-ый – 44 тысяч, а на 2021-ый – 45 тысяч.

Согласно КоАП Татарстана, за парковку на газоне физлиц наказывают штрафом в размере 2 000 – 3 500 рублей, должностных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей, юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Взиманием штрафов сейчас занимаются административные комиссии муниципалитетов. В Федерации автовладельцев России (ФАР) выступают против этого и называют такой порядок «незаконным». Как отмечает «Коммерсант», дело в том, что муниципальным чиновникам дали доступ к персональным данным автовладельцев. По мнению представителей организации, выписывать такие штрафы должны сотрудники ГИБДД.

В ФАР также недовольны программой мэрии, которая включает в себя план по сбору штрафов за нарушения правил парковки. По их мнению, это говорит о том, что власти не планируют профилактику правонарушений, а хотят лишь собрать больше денег с автомобилистов.

За 2018 год с тех, кто оставил машины на «озеленённых территориях», взыскали 87,6 млн рублей. В текущем году сумма предположительно составит 90 млн рублей, в 2020-ом – 91 млн рублей, а в 2021-ом – 92 млн рублей. При этом на реализацию этого пункта мэрской программы за все три года планируется потратить 130,8 млн рублей, что составляет почти половину от планируемых к сбору штрафов (273 млн рублей).

Кстати, весной прошлого года стало известно о том, что законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления» могут изменить таким образом, чтобы у муниципальных чиновников появился доступ к персональным данным автомобилистов, которые находятся в введении ГИБДД.

В конце прошлого года в Татарстане предложили отменить скидку на уплату штрафов ГИБДД. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов. По его словам из-за этого только за неполный 2018 год региональный бюджет не досчитался 3 млрд рублей. Чуть позже нашёлся ещё один аргумент: по мнению главы местного управления ГИБДД Ленара Габдурахманова, скидка «расслабила» водителей – в регионе наметился рост числа нарушений.