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Наследник Ларгуса: каким он может быть

03.06.2020 205 0 0

Неделю назад стало известно о том, что Renault готовит новый кросс-универсал, который может стать наследником модели Logan MCV, известный в нашей стране как Lada Largus. Мы представили, каким он может получиться.

 

Сегодняшний Ларгус является по своей сути перелицованным универсалом Dacia Logan MCV первого поколения, производившегося с 2006 года. В настоящее время румынская модель представлена уже во втором поколении, однако до России автомобиль так и не добрался. Теперь же появилась информация о следующем поколении, которое может заменить сразу две модели – универсал Logan MCV и компактвэн Lodgy, продажами которого в группе Renault не очень довольны. Новинка может получить более современную и стильную внешность для привлечения новых покупателей. Пока нет достоверной информации о внешности автомобиля, да и тестовые образцы в камуфляже ещё не были замечены. Однако можем предположить, что во многом внешний вид будущего кросс-универсала будет перекликаться с будущими Logan и Sandero, рендеры которых мы делали ранее, и уже сейчас видно, что эти автомобили существенно преобразятся в следующем поколении.

В первую очередь, новинка должна выйти под брендом Dacia, однако в нашей стране он не представлен, поэтому мы изобразили автомобиль в виде более привычного Renault. Передняя часть может быть выполнена в стилистике других новых моделей Рено, в частности, будущего Sandero. Ожидается, что кросс-универсал будет семиместным, а это означает достаточно длинный задний свес кузова. Корма автомобиля сделана в стиле новых Clio и Captur, при этом универсал имеет оригинальные по форме L-образные задние фонари.

Новинка может быть построена на упрощённой платформе CMF-B, которую также разделят будущие Logan и Sandero. Что касается моторной гаммы, то кросс-универсал может получить бензиновые турбомоторы TCe и турбодизель 1.5 dCi.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Lada Largus Cross
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Нынешний Lada Largus Cross
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Сегодня в России Lada Largus можно приобрести за 627 900 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). Более мощный 106-сильный вариант обойдётся минимум в 722 900 рублей. Есть также кросс-версия Ларгуса, цены на неё начинаются с отметки в 775 900 рублей.

Напомним, совсем недавно был официально представлен обновлённый Renault Kaptur для российского рынка.     

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