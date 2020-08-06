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  • Найти и уничтожить: Volkswagen выкупит старые машины у их владельцев и утилизирует

Найти и уничтожить: Volkswagen выкупит старые машины у их владельцев и утилизирует

06.08.2020 353 0 0

Под весьма необычный отзыв в России попали автомобили, произведённые в период с 2008 по 2018 год.

 

В практике автомобильных отзывных кампаний очень редки случаи, когда производитель вынужден выкупать машины у их владельцев и уничтожать. Например, летом 2018 года Subaru пустила под нож почти три сотни американских кроссоверов Ascent из-за допущенной при сварке кузова ошибки, которую невозможно исправить.

У Volkswagen совсем другая проблема. Как следует из документов американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), летом 2016 года немецкий автоконцерн в ходе внутренней проверки выяснил, что на рынок попали автомобили из предсерийных и нулевых партий, не предназначенные для продажи. Каких-то существенных потребительских недостатков у них не выявлено, но некоторые использованные в таких машинах узлы и детали не сертифицированы, не поддаются стандартной диагностике у дилеров и вообще не имеют юридического права на существование в коммерческом продукте. В продажу эти машины попали вследствие некой системной ошибки учёта, и Volkswagen вплоть до мая 2018 года не мог с ней полностью справиться, то есть предсерийные и «нулевые» машины самых разных моделей и модификаций продолжали утекать на рынок.

До России отзывная кампания, предписывающая выкуп и уничтожение таких автомобилей, докатилась только сейчас. Росстандарт сообщает, что под неё попали 57 автомобилей моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok и Caddy, но пробивка VIN-номеров из списка указывает на то, что в нём есть также Golf, Touran, Sсirоссо, Passat, Polo и даже Sharan, официально в России никогда не продававшийся…

Какие именно суммы Volkswagen предложит владельцам некондиционных машин, Росстандарт, к сожалению не уточняет. Любопытно, что американский отзыв на ту же тему предполагал не только утилизацию, но и ремонт, то есть замену предсерийных деталей и узлов на сертифицированные, если, конечно, такая замена технически возможна.

Россия отзывы отзывные кампании Volkswagen

 

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