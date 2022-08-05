В рамках премии «Внедорожник года» с подарками от компании Greenworks мы отправились в центр помощи бездомным животным «Беригиня», привезли корм, экологическую мойку, пилу, дрель, аккумуляторы, зарядные устройства и пообщались с теми, для кого их спасение стало делом всей жизни.



Под жарким июльским солнцем мы идем вдоль десятков вольеров, расположенных за высоким забором на окраине села в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Их обитатели встречают нас громким, но на удивление беззлобным лаем.

Собаки суетятся от радости, виляют хвостами, просовывают носы сквозь редкую сетку. «Это они вас приветствуют, – знакомит с постояльцами приюта директор Ольга Царькова. – Сейчас у нас всего 6 постоянных сотрудников, а питомцев больше трехсот, каждому хочется, чтобы на него обратили внимание, хотя бы погладили. Очень помогают наши постоянные волонтеры, которые приезжают по мере возможности». Агрессии в поведении «беспризорников» действительно не видно, хотя многие попали в приют из-за человеческой жестокости.



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«Вот Бака, – рассказывает Ольга. – Ее избили палкой, утыканной гвоздями, нам пришлось долго ее лечить, а это Тика – бездомная, с улицы мы забрали ее больную, с инфекцией. Вылечили, сейчас Тика здорова, конечно, на свой возраст, а она у нас дама солидного возраста, но от перенесенной болезни остался небольшой тик. А здесь у нас Брат (Ольга показывает обаятельного пушистого пса с добродушной мордой). Когда его друга Бокса сбила машина и он лежал на обочине, Брат выбегал на дорогу и лаял, чтобы привлечь внимание проезжающих. Нам сообщили, мы приехали, Брат от Бокса не отходил, пришлось забрать в приют обоих».

Организаторы приюта могут рассказать десятки подобных историй, и часто животные в них оказываются человечнее людей. В отдельной комнате на втором этаже бетонного ангара, который служит карантинным пунктом для передержки собак по программе «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания», живут кошки. Грустные события и этих подопечных не обходят стороной. Ольга достает из бокса Эвону, аккуратно массирует и гладит напряженное тело – у Эвоны совсем нет лап, она не может полноценно двигаться, и каждый такой массаж доставляет ей огромное удовольствие. Ее нашли зимой: заметили целую стаю кошек, почему-то сгрудившихся у замерзшей лужи, оказалось, Эвона вмерзла в лед, и кошки пытались отогреть ее своими телами. Возможно, ее сбила машина, а подобрать, отвезти к ветеринару никто и не подумал. К сожалению, Эвону нашли слишком поздно – отмороженные лапы пришлось удалить в хирургическом отделении приюта.

В «Беригине» работает квалифицированный ветеринарный врач, соучредитель приюта – Алина Юрьева, она может не только оказать первую помощь, но и провести сложную операцию, вылечить тяжело больное животное, на ее счету многие сотни спасенных. К сожалению, не всех удается вернуть к нормальной жизни – на стол в стационаре приюта запрыгивает огромный кот с роскошной шерстью. «Похоже, без мейн-куна здесь не обошлось», – улыбается Ольга. – Но паспорта у него нет. Назвали просто – Кот. Как такое чудо оказалось на улице? Наверно, отказались хозяева, в приюте мы его обследовали, нашли онкологию».