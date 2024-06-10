Не для хайпа, а для жизни: Авито представил свою версию Tesla Cybertruck – Avito Dacha Truck

Стилизованный Avito Dacha Truck видели в разных туристических локациях города. Новая Tesla Foundation на несколько дней превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути.

На приеме Росконгресса Авито организовал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla расположилась на фоне необычных декораций – населенных пунктов Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и других. Гости также могли сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой.

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В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль в первую очередь создан для того, чтобы служить людям – не для хайпа, а для жизни. команда Авито

Avito Dacha Truck в дни ПМЭФа можно было встретить на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на улице Рубинштейна.

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Вместе с автомобилем были выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla, продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.

Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов, в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы. Алексей Еремчук CEO Moscow Tesla Club

На ПМЭФ-24 Авито активно присутствовал с различными социальными темами и, по словам представителей компании, перфоманс с Avito Dacha Truck стал одной из самых ярких активностей компании наряду со стилизованной трехметровой детской лошадкой, поддержкой утреннего забега с физруком с Авито Услуг и масштабными бренд-мауэрами на въезде в Санкт-Петербург. Avito Dacha Truck в разных проявлениях стал символом того, что на Авито можно купить все, от футуристичного электрокара до винтажа в виде самовара или мебели ручной реставрации.

Партнёрский материал