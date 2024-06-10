Электромобиль ×
  • Не для хайпа, а для жизни: Авито представил свою версию Tesla Cybertruck – Avito Dacha Truck

Не для хайпа, а для жизни: Авито представил свою версию Tesla Cybertruck – Avito Dacha Truck

10.06.2024 222 0 0

Стилизованный Avito Dacha Truck видели в разных туристических локациях города. Новая Tesla Foundation на несколько дней превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути.

На приеме Росконгресса Авито организовал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla расположилась на фоне необычных декораций – населенных пунктов Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и других. Гости также могли сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой.  

1 / 3
2 / 3
3 / 3
В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль в первую очередь создан для того, чтобы служить людям – не для хайпа, а для жизни.
команда Авито

Avito Dacha Truck в дни ПМЭФа можно было встретить на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на улице Рубинштейна.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Вместе с автомобилем были выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla, продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.

Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов, в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы.
Алексей Еремчук
CEO Moscow Tesla Club

На ПМЭФ-24 Авито активно присутствовал с различными социальными темами и, по словам представителей компании, перфоманс с Avito Dacha Truck стал одной из самых ярких активностей компании наряду со стилизованной трехметровой детской лошадкой, поддержкой утреннего забега с физруком с Авито Услуг и масштабными бренд-мауэрами на въезде в Санкт-Петербург. Avito Dacha Truck в разных проявлениях стал символом того, что на Авито можно купить все, от футуристичного электрокара до винтажа в виде самовара или мебели ручной реставрации.

Партнёрский материал

авто и общество электромобиль Tesla Tesla Cybertruck

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 82 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 568 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 603 0 0 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93078 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15628 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12848 20 172 14.03.2024
Change privacy settings