Недолили клея: в России отзывают «свистящие» кроссоверы BMW X6

Под отзыва попали кроссоверы BMW X6 последнего поколения G06 (в том числе X6M, у которых собственный заводской индекс F96), реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с декабря 2019 года по март 2020 года. На них необходимо проверить надёжность фиксации верхнего спойлера багажной двери.

Некачественный клеевые соединения в очередной раз подводят немецких автопроизводителей: в июне Mercedes-Benz отзывал несколько моделей, у которых сдвижной люк плохо приклеен к кузову и может отвалиться, а теперь похожая проблема обнаружена у новеньких кроссоверов BMW X6, вот как она описана на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Последствием такого некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер. Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха».

Всего под отзыв попали 417 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизованных сервисных центров BMW проверят на всех находящихся в группе риска машинах надёжность крепления верхнего спойлера и при необходимости бесплатно заменят его на новый.

