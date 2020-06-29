От плохого клея может снести крышу: Mercedes-Benz отзывает в России 4270 автомобилей

Под отзыв попали автомобили семейств С-класса, Е-класса и CLS, изготовленные в период с мая по ноябрь 2018 года и реализованные в нашей стране официальными дилерами. На них необходимо проверить надёжность крепления сдвижного люка.

Клеевые соединения широко распространены в современных автомобилях, но при кажущейся простоте и надёжности требуют внимательного обращения. Так, излишки клея в электропроводке привели к риску возникновения пожаров и многотысячному отзыву пикапов GM. Отзыв, объявленный концерном Daimler, менее масштабный и опасный, но всё же потребует внепланового визита на сервис.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что на некоторых автомобилях Mercedes-Benz Е-класcа, С-класса и CLS, оснащённых панорамной стеклянной крышей со сдвижной секцией, был использован неправильный клей, с помощью которого рамка сдвижной секции крепится к кузову. Из-за этого производитель не уверен в надёжности фиксации рамки и хочет проверить его на 4270 проданных в РФ машинах — список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Mercedes-Benz Е-класса

Если инспекция у дилера покажет, что в конструкции люка использован неправильный клей, будет произведена дорогостоящая замена всего узла, но для потребителя она будет бесплатной.

