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  • Не ждите, пока загорится: автомеханики напоминают о рисках езды с пустым баком

Не ждите, пока загорится: автомеханики напоминают о рисках езды с пустым баком

30.04.2025 382 0 0

Пытаться доехать до заправки на последних каплях топлива – плохая идея. Даже опытные водители могут не рассчитать остаток, а последствия для автомобиля бывают серьезнее, чем кажется. Разбираемся, почему заправляться стоит заранее.

Сезон дачных поездок и долгих автопутешествий возвращает старую привычку: многие водители тянут до последнего и заправляются уже на остатках топлива. Но такая практика может навредить автомобилю.

Первая и самая очевидная причина – риск заглохнуть посреди дороги, что особенно неприятно в незнакомой местности. Оценить, на сколько километров хватит топлива, бывает сложно даже опытным водителям. Лучше не проверять бак «на прочность» и заправляться заранее.

Вторая причина – повышенная нагрузка на топливный насос. При низком уровне топлива ему приходится работать интенсивнее: это ведет к перегреву и ускоренному износу. В итоге он может выйти из строя, а ремонт или замена обойдутся в ощутимую сумму.

И, наконец, третья проблема – риск образования конденсата. При суточных перепадах температур, что обычное дело в мае, из попавшего в бак воздуха образуется водяной конденсат. Соответственно, чем меньше топлива в баке, тем больше влаги образуется. Вода плотнее топлива. Она не смешивается с ним, а опускается на дно бака: еще одна причина не ездить на «последних каплях».

Чтобы избежать лишних расходов и неприятностей в дороге, планируйте заправки заранее и старайтесь, чтобы бак всегда был заполнен хотя бы на четверть. А перед длительными поездками лучше сразу заправляться до полного. Сейчас это особенно выгодно делать на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ». До 18 мая там действует акция: скидка 3 рубля с литра на первые 30 литров в чеке*. А если купить еще и кофе**, то за каждый заправленный литр начислят по 2 акционных бонуса программы лояльности «Нам по пути» вдобавок к базовым. Бонусы можно использовать во время следующего посещения АЗС для оплаты топлива, товаров магазина или кафе.

Полный бак – это забота не только о здоровье машины, но и о вашем кошельке. 

Фото: Пресс-служба сети АЗС "Газпромнефть"

*Акция «Скидка 3 рубля с литра при заправке от 30 литров» проходит с 29.04.2025 по 18.05.2025 г. на АЗС «Газпромнефть» (есть исключения) и «ОПТИ».При заправке топливом (кроме КПГ) от 30 л и более, без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути» при оплате, предоставляется прямая скидка вразмере 3 (трех) рублей с литра топлива на первые 30 литров в чеке. Организатор: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». Подробнее на сайте gpnbonus.ru или потелефону 8 (800) 700-51-51 (звонок бесплатный). Полные правила акции.​

**Акция «Кофе заправляет» проходит с 29.04.2025 по 18.05.2025 г. на АЗС «Газпромнефть» (есть исключения) и «ОПТИ». Максимальныйобъем топлива для начисления акционных бонусов: 50 л АБ и СУГ, 100 л ДТ. КПГ не участвует. В Акции не участвуют автоматические АЗС. Организаторы акции: ООО«Газпромнефть-Региональные продажи» и ООО «Газпромнефть-Центр». Подробнее на сайте gpnbonus.ru или по телефону 8 (800) 700-51-51 (звонок бесплатный). Полные правила акции.

*Реклама. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». erid: 2VfnxwHhARE​

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