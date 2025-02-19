Недорогой кроссовер Leapmotor B10 готовится к выходу на рынок: раскрыт дизайн салона

Компактный электрический кроссовер B10 может стать самой массовой моделью бурно развивающейся китайской компании Leapmotor, интересы которой за пределами так называемого Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) представляет корпорация Stellantis. В Китае предварительные продажи Leapmotor B10 начнутся в марте, а сегодня опубликованы официальные фотографии интерьера.

Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский предприниматель Чжу Цзянмин, инженер-электронщик по образованию. Leapmotor производит высокотехнологичные электромобили и plug-in гибриды и продаёт их по относительно доступным ценам. Прошлый год оказался для Leapmotor очень удачным: по сравнению с 2023 годом продажи выросли на 103,8% и составили 293 724 машины. В 2023 году Leapmotor и Stellantis создали совместное предприятие Leapmotor International, через него корпорация Stellantis стала эксклюзивным представителем марки Leapmotor за пределами Большого Китая.

После сделки со Stellantis европейский рынок стал одним из приоритетных для Leapmotor, в октябре прошлого года здесь на Парижском автосалоне прошла мировая премьера младшего кроссовера Leapmotor B10, он будет производиться в Китае и на одной из европейских площадок Stellantis — предположительно, на заводе Opel в Германии либо в Словакии. На европейский рынок Leapmotor B10 должен выйти ближе к концу 2025 года, а в Китае приём предварительных заказов начнётся в марте. Начальная цена в Китае будет менее 150 000 юаней (1,86 млн рублей в переводе по текущему курсу), в Европе — менее 30 000 евро.

В основе Leapmotor B10 лежит новейшая модульная платформа Leap 3.5, габаритная длина кроссовера — 4515 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2735 мм. Единственный электромотор установлен на задней оси и выдаёт 132 кВт (180 л.с.) либо 160 кВт (218 л.с.). Ёмкость батареи пока не раскрыта, но известно, что запас хода на одной зарядке в зависимости от модификации составит от 510 до более чем 600 км по циклу CLTC. Снаряженная масса — 1670-1705 кг. Штатный размер шин — 225/50 R18. Пока это все технические подробности.

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Для своей цены Leapmotor B10 будет иметь очень щедрое оснащение, в том числе богатый набор электронных ассистентов водителя, для максимально точной работы которых над лобовым стеклом кроссовера установлен лидар. Пятиместный салон будет уютным и практичным. Между передними креслами установлена многофункциональная тумба-подлокотник с полочкой беспроводной зарядки для смартфона. Передняя панель со стороны пассажира имеет шесть овальных отверстий для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика и держателя для смартфона. Центральный 14,6-дюймовый мультимедийный экран с 2,5К-разрешением оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8295. В отделке используются материалы премиального уровня, «позолоченные» дефлекторы системы вентиляции снабжены подсветкой.

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Не исключено, что в будущем у Leapmotor B10 появятся plug-in гибридные версии типа range extender, где ДВС механически на связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

На российском рынке компания Leapmotor официально не представлена, но практически все её модели есть в наличии у серых дилеров, кроссовер B10 они обещают привезти достаточно оперативно.

