Недорогой минивэн Maxus G50: рестайлинг и новая версия

Однообъемник марки Maxus преобразился как снаружи, так и внутри, причем достаточно радикально. Кроме того, у модели появилась подзаряжаемая гибридная версия.

Бензиновый минивэн Maxus G50 с распашными дверями дебютировал в Китае под конец 2018 года, он построен на переднеприводной платформе. Впоследствии к этому однообъемнику присоединился G50 Plus с другой внешностью и более богатыми комплектациями. Кроме того, самый первый вэн стал основой для электроверсий с другими названиями.

Самый первый Maxus G50 1 / 5 Самый первый Maxus G50 2 / 5 Самый первый Maxus G50 3 / 5 Maxus G50 Plus. С китайского сайта модель уже убрали, но на зарубежных рынках ее продают 4 / 5 Maxus G50 Plus. С китайского сайта модель уже убрали, но на зарубежных рынках ее продают 5 / 5

В феврале нынешнего года принадлежащий концерну SAIC бренд представил на родине радикально преобразившийся G50 – такому минивэну досталась «фамилия» Max. Любопытно, что исходная модель домашний рынок покидать не собирается. А вот G50 Plus с местного сайта Maxus уже убрали, хотя у дилеров машины еще имеются. Судя по всему, Макс пришел на смену именно этой версии. Как бы то ни было, сегодня вновь объявлено о расширении семейства: в Поднебесной открыли прием заказов на подзаряжаемый гибрид с внешностью Макса, но с отдельным именем – Maxus G50 Hybrid. Впрочем, сначала рассмотрим то, как изменился чисто бензиновый минивэн.

Чисто бензиновый Maxus G50 Max 1 / 2 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 2 / 2

У Maxus G50 Max совершенно новое «лицо». Минивэн получил двухэтажную оптику: сверху идут узкие светодиодные полоски ходовых огней, которые вдобавок объединены между собой хромированной плашкой; под ними расположены компактные блоки основных фар. Модели также достались безрамочная радиаторная решетка с блестящими «штрихами». Еще заменили бамперы, изменен дизайн дисков. Габариты прежние. Длина минивэна равна 4825 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1778 мм, колесная база – 2800 мм.

Чисто бензиновый Maxus G50 Max

Салон полностью перекроили. Тут новые передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и кресла. Кроме того, появилось табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Maxus G50 Max доступен в семиместном исполнении, сиденья расположены по схеме 2+2+3.

Чисто бензиновый Maxus G50 Max 1 / 7 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 2 / 7 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 3 / 7 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 4 / 7 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 5 / 7 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 6 / 7 Чисто бензиновый Maxus G50 Max 7 / 7

Двигатель перешел с исходного G50 – это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с. (285 Нм). Но если самый первый вэн в Китае сегодня предложен исключительно с шестиступенчатой механикой, то у Макса семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (7DCT имеет и G50 Plus).

Maxus G50 Hybrid 1 / 5 Maxus G50 Hybrid 2 / 5 Maxus G50 Hybrid 3 / 5 Maxus G50 Hybrid 4 / 5 Maxus G50 Hybrid 5 / 5

Гибридный же минивэн снаружи и внутри в целом повторил «традиционный» Maxus G50 Max. В состав силовой установки G50 Hybrid вошли атмосферник 1.5 (98 л.с.), 218-сильный электромотор и батарея емкостью 18,65 кВт*ч. Привод тоже только передний. Суммарная отдача пока не раскрыта. Зато объявлен запас хода. В электрическом режиме такой минивэн проедет 85 км по циклу WLTC (или 105 км по китайскому циклу CLTC), совокупная дальнобойность – 1405 км (но это только по циклу CLTC).

Maxus G50 Hybrid

На данный момент Maxus G50 Max и Maxus G50 Hybrid предложены в единственной комплектации. В списке оборудования обоих минивэнов значатся 16-дюймовые диски, упомянутое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, круиз-контроль. Бензиновый минивэн с новым дизайном стоит 129 800 юаней (около 1,6 млн рублей по актуальному курсу), подзаряжаемый гибрид – 152 800 юаней (1,9 млн рублей). Цена исходного G50 – от 86 800 юаней (1,07 млн рублей). Дореформенный минивэн Maxus продают и за пределами Китая, так что в будущем Макс и гибрид, вероятно, тоже доберутся до других стран.