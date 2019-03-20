Нефтяники продолжают надеяться на возвращение алкоголя на заправки

Хотя ранее соответствующий законопроект не поддержали в администрации президента РФ, потому что он не согласуется с государственной политикой по сокращению потребления спиртного.

С инициативой по продаже на автозаправках слабого алкоголя выступил сенатор Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов. Поправки в статью 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) он внёс на рассмотрение в Госдуму в январе 2017 года. Идею ожидаемо поддержали нефтепереработчики, а также правительство РФ: положительный отзыв кабмин оставил осенью 2018 года.

Позднее, в феврале 2019-го, стало известно об отрицательной оценке законопроекта администрации президента. В ГПУ пояснили, что эта инициатива не согласуется с государственной политикой: то есть с обеспечением безопасности дорожного движения и снижением уровня употребления алкоголя. Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу, против выступают торговые сети, которые, судя по всему, боятся оттока клиентов.

Несмотря на отрицательный отзыв администрации президента, нефтяники продолжают надеяться на возвращение некрепкого алкоголя на АЗС. Недавно идею поддержал глава «Лукойла» Вагит Алекперов. По его словам, это позволило бы стабилизировать ситуацию с ценами на автозаправках, так как помогло бы увеличить их прибыльность. Он также согласен с тем, что это позволит сократить потребление населением некачественных спиртных напитков. А государству он решил напомнить о дополнительных налогах, которые они получат от легальной продажи алкоголя в магазинах при заправках.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, у игроков рынка будет непростой год, ведь скоро завершится соглашение между правительством и нефтепереработчиками. Так что независимые АЗС опасаются того, что оптовая стоимость опять резко поднимется, как это произошло в прошлом году. Ранее профильные министерства отмечали, что повторения ситуации быть не должно, так как были разработаны различные механизмы для сдерживания цен.

Ранее сообщалось о том, что Минфин и Минэкономразвития поддерживают возвращение продаж алкоголя на автозаправки. В ведомствах отметили, что запрет, который действует c 2011 года, не привел к нужному эффекту. Так, в 2010-ом было зафиксировано около 11,8 тыс. аварий по вине нетрезвых водителей, а в 2015-ом их число выросло до 16 тыс. Ранее мы отмечали, что самый заметный за последние годы прирост количества таких ДТП по вине нетрезвых водителей зафиксирован в 2014 году (на 21,6%), с тех пор их количество постепенно снижалось от года к году до 2018-го. В прошлом году снова отмечен «плюс» – на 1,2%. Всего ГИБДД зафиксировала около 16,5 тыс. «пьяных аварий», в них погибло более 4,6 тыс. человек, было ранено почти 22,4 тыс. участников.

Напомним, ещё в мае прошлого года предложение вернуть в продажу на АЗС спиртные напитки поддержали и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там подчеркнули, что алкоголь, в том числе и крепкий, продаётся на автозаправках за рубежом, в частности, в европейских странах. При этом уровень аварийности на дорогах Старого света намного ниже чем в России.