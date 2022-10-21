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Некоторых водителей могут освободить от оплаты проезда по платным трассам в РФ

21.10.2022 117 1 0

Предполагается, что льгота коснётся владельцев электромобилей и собственников автобусов, перевозящих детей. Как будут возмещаться расходы оператором дорог, пока не ясно.

 

На сегодняшний день в РФ насчитывается несколько платных дорог, в скором будущем их количество увеличится. В частности, перечень пополнит автомагистраль, которой пока что присвоили только индекс – М-12 (официальное название она получит позже). Эта федеральная дорога свяжет между собой Москву, Нижний Новгород и Казань, первые участки уже открыты для движения. Напомним, проезд по этим трассам осуществляется на платной основе, при этом для сбора платы используются либо шлагбаумы, либо специальные рамки (так работает система free flow, к примеру, на ЦКАД).

Отметим, сейчас у некоторых категорий автомобилистов и автовладельцев есть право бесплатного проезда по федеральным платным трассам. Так, не платят за проезд водители общественного транспорта, машин почты, а также оперативных служб со спецсигналами, речь идёт в том числе о пожарной охране и скорой помощи.

Теперь группа депутатов от «Единой России» (в списке Андрей Турчак, Андрей Кутепов, Андрей Исаев и другие) решила внести на рассмотрение в Госдуму поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Как сообщает «Коммерсант», документ предлагает освободить от оплаты проезда по платным трассам владельцев школьных автобусов и транспорта, который участвует в «организованной перевозке групп детей» (на экскурсию или, к примеру, в лагерь). По мнению авторов проекта, эти изменения снизят «финансовую нагрузку на организации, осуществляющие перевозку детей в образовательных и иных развивающих целях, подавляющее количество которых финансируется из федерального, региональных и местных бюджетов».

Кроме того, по-прежнему прорабатывается инициатива, согласно которой на платные дороги в РФ могут бесплатно пустить владельцев электромобилей. По данным издания, в сентябре в Минэкономики говорили о подготовке документов, которые позволят собственникам «зелёных» машин не платить за проезд по платным трассам в течение трёх лет, начиная с 2023 года.

Для того чтобы озвученные инициативы реализовать, понадобится система идентификации имеющих льготы автобусов и электромобилей. Источники издания отметили, что проблемы могут возникнуть на тех трассах, где действует безбарьерный вариант взимания платы, ведь он учитывает только номера ТС, при этом в отличие от школьных автобусов, транспортные средства, перевозящие детей в лагеря и на экскурсии, в реестр ГИБДД не входят. Помимо этого, понадобится постоянно обновляемый список с номерами электромобилей, которым сможет пользоваться госкомпания «Автодор».

Нерешённым остаётся вопрос с тем, что делать с доходами владельцев платных дорог и концессионеров, частично выпадающими из-за появления новых льготных категорий пользователей. Депутаты, предлагающие бесплатно пустить на платные трассы автобусы, перевозящие детей, считают, что источник компенсации этих выпадающих доходов придётся либо «Автодору», либо региональным правительствам.

Ранее стало известно о документе, который подготовили в Минтрансе: он предполагает возможность повышения стоимости проезда по платным трассам. Так, на тех федеральных автодорогах, где плата вводилась после реконструкции, максимальный тариф для владельцев «легковушек» могут повысить с 3 до 5 рублей за каждый километр пути. Если же платная трасса строилась с нуля, то предельный тариф хотят увеличить до 8 рублей. Повышение может вступить в силу до конца текущего месяца.

Россия авто и общество дороги законы

 

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1 комментарий
21.10.2022 14:55
veptdota

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