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Немецкие автомобили – лидеры по числу проверок истории

03.02.2025 1077 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов в разрезе географии происхождения брендов в 2024 году. Оказалось, что чаще других проверяли историю немецких автомобилей, на которую пришлось более пятой части от всех запросов. 

По данным сервиса, больше всего запросов на проверку истории транспортных средств с пробегом в 2024 году поступило на авто брендов из Германии. Доля этой страны в запросах составила 22%. Среди отдельных моделей из Германии лидером по числу проверок стал Volkswagen Polo, который получил 9% от всех запросов по немецким авто. На втором месте – BMW 5 серии (5%), а на третьем – Volkswagen Tiguan (4,9%).

На втором месте среди стран – Япония с долей 21,3%. По количеству запросов на отдельные модели лидируют Toyota Camry и Toyota RAV4: их доля составила 8,9% и 4,5% соответственно. Третья строка досталась Mazda 6 с 3,9%.

Третья среди стран – Южная Корея с долей 17,2%. Hyundai Solaris с долей 16,8% стал наиболее часто проверяемой моделью среди южнокорейских авто. В тройке лидеров также оказались две модели Kia: Rio с 15,2% и Ceed с 6,6%.

Четвертую строку заняли российские бренды, которым досталось 14,7% от всех запросов. Среди российских авто чаще других проверяли модели ВАЗ (LADA): Granta (17,7%), Priora (14%) и Kalina (9,7%).

Замыкает топ-5 США с долей 9%. Лидером по числу проверок истории стал Ford Focus (26,2%). Второе и третье места достались моделям Chevrolet: Cruze занял 8,4% от запросов, а Niva – 8,2%.

Автомобили немецких марок стабильно удерживают высокие позиции по количеству проверок истории на рынке авто с пробегом – доля в 22% от общего количества запросов составляла как в 2024, так и в 2023 годах. То, что пользователи проверяют модели из разных классов, говорит об их ответственном подходе к выбору автомобиля независимо от его ценового сегмента. Мы понимаем, как важно сделать осознанный выбор при покупке авто, особенно – ввезенного в Россию из других стран. Поэтому рекомендуем обращаться к отчетам Автотеки, в которых предоставлена важная информация по машинам из-за рубежа: участие машины в аукционах, данные о юридической чистоте, а также о наличии ПТС, отметки о таможенном оформлении и регистрации в ГИБДД.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ стран, марок и моделей по числу запросов на проверку истории авто, 2024 г., Россия, Автотека

СтранаДоля в общем числе запросовМарка-лидерМодель-лидер
Германия22%VolkswagenVolkswagen Polo
Япония21,3%ToyotaToyota Camry
Южная Корея17,2%KiaHyundai Solaris
Россия14,7%ВАЗ (LADA) ВАЗ (LADA) Granta
США9%FordFord Focus
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