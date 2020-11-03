Непопулярный компактвэн Buick попробует привлечь покупателей перекроенным салоном

В Сеть выложили фотографии обновленного шестиместного однообъемника Buick GL6. Внешне модель практически не изменилась, зато серьезно переделан интерьер. Кроме того, ожидаются обновки и в плане техники.

Компактвэн GL6 длиной 4692 мм в гамме Бьюика появился в 2017 году, он разработан специально для Китая, там же и налажено производство – на заводе СП концернов General Motors и SAIC. Особого успеха модель так и не снискала. Лучшим годом для нее стал 2018-й, когда было реализовано около 36 600 единиц (здесь и далее данные CarSalesBase). Но в 2019-м GL6 обрел в КНР уже 26 000 владельцев, а результат января-сентября текущего года – всего 7132 единицы, причем в некоторые месяцы модель вообще не попала в статистику продаж марки. Для сравнения, дилеры Geely за девять месяцев 2020-го продали 19 500 вэнов Jiaji. Ну а полноценный минивэн Buick GL8 (это целое семейство) с января по сентябрь разошелся тиражом почти в 101 000 экземпляров. Взбодрить спрос на GL6 призвана модернизация: снимки посвежевшего компактвэна опубликовали китайские СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome.

Судя по фото, внешне машина не изменилась, разве что на крыше установили рейлинги. А вот салон перекроили. Внутри – иные рулевое колесо, передняя панель и рычаг коробки, появилась виртуальная «приборка», которую объединили с тачскрином мультимедийной системы (кстати, единое табло после рестайлинга получил и старший вэн GL8 последнего поколения). Из-за новой «мультимедиа» пришлось переделать дефлекторы обдува – центральные теперь расположены под планшетом, тогда как у дореформенного Buick GL6 они находятся по бокам от экрана. Шестиместную компоновку сохранили.



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Китайцы пишут, что компактвэн также могли превратить в «мягкий» гибрид – якобы у нынешней бензиновой «турботройки» 1.3 мощностью 163 л.с. появилась 48-вольтовая надстройка. Коробку, скорее всего, менять не стали: дореформенный «традиционный» Buick GL6 комплектуется шестиступенчатым «автоматом». Привод – только передний.



На «поднебесный» рынок обновленный компактвэн, вероятно, выйдет до конца текущего года. Дореформенная модель сегодня стоит от 142 900 до 166 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 718 000 – 2 007 000 рублей по актуальному курсу. На родину Buick поставлять GL6 все еще не собираются.

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Между тем в сентябре американская марка представила концептуальный электрический паркетник, для которого возродили имя Electra. Не исключено, что прототип перевоплотится в серийную модель, и вот ее-то, возможно, будут продавать и в Штатах.

