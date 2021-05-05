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  • «Нештрафуемые» 20 км/ч хотят уменьшить вдвое: власти снова вернулись к обсуждению вопроса

«Нештрафуемые» 20 км/ч хотят уменьшить вдвое: власти снова вернулись к обсуждению вопроса

05.05.2021 122 0 0

Уже несколько лет периодически поднимается вопрос о возможном изменении нормы, касающейся наказания за превышение скоростного лимита.

 

В России на сегодняшний день продолжает действовать закон, предполагающий довольно высокий ненаказуемый порог: «плюс» 20 км/ч к установленному скоростному лимиту. Он начал действовать в 2013 году, до этого не разрешалось разгоняться быстрее на 10 км/ч от указанного на знаке ограничения. Напомним, тогда значение было повышено в два раза из-за большой погрешности дорожных камер, которые начали массово устанавливать по всей стране.

Власти начали разговор о том, что пора менять нынешние нормы, в конце 2018 года. Тогда глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отметил, что современные автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД работают намного точнее: их погрешность не превышает 3 км/ч. Он выступил за то, чтобы установить соответствующий «нештрафуемый порог» вместо нынешних «плюс» 20 км/ч. Позже к обсуждению вопроса подключились и профильные ведомства, которые сошлись на предложении вернуться к старой норме – «нештрафуемым» 10 км/ч. В прошлом году вопрос практически не поднимался.

Как сообщает «Коммерсант», власти РФ снова начали обсуждать снижение нештрафуемого порога скорости. Идею продвигает столичное правительство. Глава комиссии по БДД вице-премьер Марат Хуснуллин поручил министерствам внутренних дел и транспорта создать и предоставить «согласованную позицию» по вопросу изменения в городах «ненаказуемого порога» скорости до 10 км/ч. Документ должен поступить в правительство до 1 августа 2021 года.

Предполагается, что будет введён новый штраф – за превышение скоростного лимита на 10-20 км/ч. Причём за это нарушение планируют наказывать только в черте населённых пунктов: на трассах «нештрафуемый порог» останется прежним – «плюс» 20 км/ч. В департаменте транспорта Москвы пояснили, что изменение нормы не только усилит контроль за соблюдением ПДД, но и «повысит дисциплину водителей», поможет «сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения».

В столичном дептрансе пояснили, что, согласно статистике, при движении машины на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого пешехода при столкновении составляет 20%. При, по сути, допустимых сейчас в России 80 км/ч в городах (здесь учитывается «нештрафуемый порог» при ограничении в 60 км/ч) вероятность смерти пешеходов в ДТП увеличивается на 60%.

По словам эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, менять «нештрафуемый порог» можно, но сначала требуется полноценный аудит ныне действующих на российских дорогах ограничений скорости. Он пояснил, что сейчас благодаря этому «запасу» в размере дополнительных 10 км/ч транспортный поток может двигаться на более высокой скорости в местах избыточных ограничений, также это позволяет сократить время нахождения на встречной полосе при обгоне.

Напомним, сейчас власти готовят обновлённую редакцию КоАП, изменения должны коснуться в том числе и главы, важной для водителей. Ранее предполагалось, что туда войдёт и норма, запрещающая безнаказанно разгоняться свыше «плюс» 10 км/ч к скоростному лимиту. Кроме того, изначально инициаторы хотели нынешний минимальный 500-рублёвый штраф увеличить в шесть раз (до 3 тыс. рублей), но от этой идеи в итоге отказались.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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