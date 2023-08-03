Нетипичный случай: китайский стартап Aiways намекнул на уход с китайского рынка

Основанный в 2017 году китайский электромобильный стартап Aiways пока не смог добиться успеха ни у себя на родине, ни в Европе. На этой неделе в компании сменился гендиректор, своё будущее Aiways теперь связывает преимущественно с зарубежными рынками.

Стартап Aiways основал Фу Цян (он же Сэмюэл Фу), в прошлом гендиректор Volvo Cars China и руководящий сотрудник Mercedes-Benz, Skoda и FAW-VW. На роль главного инженера стартап пригласил бывшего разработчика суперкаров Роланда Гумперта. Первой моделью Aiways стал среднеразмерный переднеприводный кроссовер U5, он дебютировал в 2018 году, а в прошлом году в продажу поступил купеобразный кроссовер U6, в техническом плане эти две модели почти идентичны.

Штаб-квартира Aiways находится в Шанхае, сборочный завод — в Шанжао (провинция Цзянси), европейское подразделение Aiways Automobile Europe GmbH базируется в Мюнхене, здесь же находится центр разработок компании. На европейский рынок Aiways вышла в 2020 году, но ни здесь, ни в Китае не добилась успеха: продажи исчисляются сотнями, максимум тысячами машин в год — точных цифр в открытых источниках мы не нашли, ясно лишь, что дела идут неважно.



Aiways U5

В прошлом году, как сообщает издание Electrive, в Aiways два раза менялся гендиректор, а на этой неделе назначен третий — некто Хьюго Чжу. Основатель компании Сэмюэл Фу при этом продолжает оставаться на должности президента. Предшественник Хьюго Чжу — Чжан Ян (он же Чарли Чжан) — прежде работал в Nio и пытался раскрутить Aiways на китайском рынке, где местные бренды сейчас очень хорошо себя чувствуют и отнимают долю у европейских, американских, японских и южнокорейских марок.



Aiways U6

К сожалению, из-за финансовых трудностей Aiways стратегия Чарли Чжана не была толком реализована. Примерно с февраля этого года компанию вообще стало «подмораживать»: начались задержки с выплатой зарплат, часть сотрудников была переведена на удалёнку, чтобы не платить за аренду офисов. Завод тоже, по слухам, работает неритмично, и вообще появились все признаки скорого краха.



В июле, однако, у компании появился некий неназванный новый инвестор, и новый гендиректор, вероятно, — его креатура. Свежий пресс-релиз немецкого офиса Aiways сообщает, что компания будет «ужиматься» и укреплять зарубежный бизнес. Работа в Китае пока продолжится, но только на уровне поддержки клиентов, новых инвестиций и, видимо, новых моделей здесь от Aiways не будет.

По сути, компанию Aiways ожидает полная перезагрузка, но пока неясно, что именно она собирается дальше делать. Продажи кроссоверов Aiways U5 и U6 пока продолжаются, U5 стоит в Германии от 37 569 евро, U6 — от 45 500 евро.

