Кей-кар, вышедший на домашний рынок, получил в том числе версию Rock Creek, которая ранее досталась кроссоверам X-Trail и Kicks.

Ниссан выпускает свой микровэн с 2009 года, модель актуального третьего поколения дебютировала в конце лета 2025 года. Её близнецами являются Mitsubishi Delica Mini и eK Space. Производство всех перечисленных кей-каров налажено в Японии, на мощностях совместного предприятия NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Теперь в пресс-службе Nissan рассказали об обновках, которые достались нынешнему Roox.

На фото: Nissan Roox Rock Creek

В гамму модели вошла новая, более доступная по цене версия с турбомотором – Nissan Roox X Turbo, которая предлагается как с передним, так и с полным приводом. Так, её стоимость в Японии равна соответственно 1 982 200 и 2 138 400 иен (эквивалентно примерно 1,0 и 1,1 млн рублей по текущему курсу).

Помимо этого, разработчики внесли изменения в мультимедийный комплекс Nissan Connect, которому в качестве опции теперь предлагается интеллектуальная система кругового обзора с функциями обнаружения движущихся объектов и 3D-просмотра. Ещё пакет Comfort теперь стал стандартным для всех версий модели, кроме комплектации S, а всем полноприводным модификациям отныне положен пакет Clear View Package, улучшающий видимость в плохую погоду.

На фото: салон Nissan Roox Rock Creek 1 / 2 На фото: салон Nissan Roox Rock Creek 2 / 2

Одной из главных обновок для посвежевшего Nissan Roox стало появление версии под названием Rock Creek. Отметим, на японском рынке такие исполнения уже есть у кроссоверов X-Trail и Kicks. Как отметили в компании, новый вариант кей-кара «делает акцент на внедорожном образе». То есть в большинстве своём изменения являются косметическими, хотя есть и некие практичные решения.

Nissan Roox Rock Creek получил иной передний бампер, выполненный в чёрном цвете с серебристыми вставками, с иначе оформленными противотуманками, а также с дополнительными прорезями между радиаторной решёткой и воздухозаборником. Ещё этой версии модели достались алюминиевые колёсные диски иного дизайна и чёрные рейлинги на крыше.

Интерьер выполнен в чёрном цвете, при этом на сидениях и двухспицевом рулевом колесе есть прострочка, выполненная в фирменном «лавовом» цвете. Ещё такому микровэну положены практичные водонепроницаемые сиденья, которые легко мыть (особенно они подойдут тем, кто часто ездит в машине с животными). Для багажного отсека предусмотрены грязеотталкивающее напольное покрытие и крепёжные проушины.

Стоимость стартовой версии стандартного посвежевшего Nissan Roox на домашнем рынке равна 1 672 000 иен (около 865 тыс. рублей), а за топовый вариант просят не менее 2 423 300 иен (около 1,25 млн рублей). Цена варианта с прибавкой Rock Creek к названию варьируется в диапазоне от 2 154 900 до 2 599 300 иен (около 1,11 – 1,34 млн рублей).