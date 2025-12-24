Nissan по-тихому «убил» самый дешёвый автомобиль в США: прощай, Versa

Актуальный компактный седан Nissan дебютировал в 2019 году. В зависимости от рынка он предлагается под разными названиями: в Юго-Восточной Азии – Almera, которая, кстати, не имеет отношения к давно отправленной в отставку российской Альмере; на Ближнем Востоке модель продаётся под именем Sunny, а в странах Северной и Южной Америки это Versa. Версия для Штатов пережила рестайлинг осенью 2022 года.

На фото: Nissan Versa

В конце весны 2025 года стало известно о том, что Nissan Versa в США лишилась пятиступенчатой механической коробки передач (шла в комплекте со 124-сильным четырёхцилиндровым мотором объёмом 1,6 литра). Такой вариант ранее занимал строчку самого дешёвого нового автомобиля на американском рынке (после ухода Mitsubishi Mirage в 2024-м). Цена составляла 17 190 долларов (эквивалентно примерно 1,34 млн рублей по текущему курсу).

Теперь Versa «в полном составе» прощается со Штатами, об этом сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя компании. «В соответствии с продуктовой стратегией Nissan, Nissan Versa прекратил производство в декабре 2025 года для рынка США», – говорится в сообщении местного представительства марки.

Для американских клиентов, которые желают купить недорогой автомобиль марки, в Ниссане предложили обратить внимание на седаны Sentra (стоимость стартует с 22 600 долларов или примерно 1,77 млн рублей) и Altima (начальный ценник – 27 000 долларов или около 2,11 млн рублей), а также на компактные паркетники Kicks Play (цена стартует с отметки 21 520 долларов или около 1,68 млн рублей) и Kicks (22 430 долларов или около 1,75 млн рублей).

На фото: салон Nissan Versa

Для сравнения, «убитый» седан Nissan Versa в Штатах пока ещё можно купить за 19 190 долларов, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу (везде цены указаны без учёта стоимости доставки). Покупка топовой версии такой четырёхдверки обойдётся не менее чем в 21 390 долларов (около 1,67 млн рублей). Напомним, у этих машин под капотом находится тот же 1,6-литровый мотор, но ему в пару положен бесступенчатый автомат.

Как отметили в Motor1.com, теперь место самого дешёвого нового автомобиля на американском рынке занимет компактный паркетник Hyundai Venue 2026 модельного года, за него просят не менее 20 550 долларов (без оплаты доставки), то есть около 1,61 млн рублей. А самым доступным по цене седаном стал Kia K4, стартовая стоимость которого равна 22 190 долларов (около 1,74 млн рублей).

Кстати, на прошлой неделе был рассекречен полный прайс-лист нового хэтчбека Kia K4 для американского рынка. До дилеров машины доберутся в начале 2026 года. Напомним, за стартовое исполнение этой пятидверки здесь просят не менее 24 890 долларов, а покупка топ-версии обойдётся не менее чем в 28 790 долларов.