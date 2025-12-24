Авторынок ×
  • Nissan по-тихому «убил» самый дешёвый автомобиль в США: прощай, Versa

Nissan по-тихому «убил» самый дешёвый автомобиль в США: прощай, Versa

24.12.2025 308 0 0
Nissan по-тихому «убил» самый дешёвый автомобиль в США: прощай, Versa

Теперь на американском рынке новых легковых автомобилей больше нет моделей дешевле 20 000 долларов (эквивалентно примерно 1,56 млн рублей по текущему курсу).

Актуальный компактный седан Nissan дебютировал в 2019 году. В зависимости от рынка он предлагается под разными названиями: в Юго-Восточной Азии – Almera, которая, кстати, не имеет отношения к давно отправленной в отставку российской Альмере; на Ближнем Востоке модель продаётся под именем Sunny, а в странах Северной и Южной Америки это Versa. Версия для Штатов пережила рестайлинг осенью 2022 года.

На фото: Nissan Versa

В конце весны 2025 года стало известно о том, что Nissan Versa в США лишилась пятиступенчатой механической коробки передач (шла в комплекте со 124-сильным четырёхцилиндровым мотором объёмом 1,6 литра). Такой вариант ранее занимал строчку самого дешёвого нового автомобиля на американском рынке (после ухода Mitsubishi Mirage в 2024-м). Цена составляла 17 190 долларов (эквивалентно примерно 1,34 млн рублей по текущему курсу).

Теперь Versa «в полном составе» прощается со Штатами, об этом сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя компании. «В соответствии с продуктовой стратегией Nissan, Nissan Versa прекратил производство в декабре 2025 года для рынка США», – говорится в сообщении местного представительства марки.

Для американских клиентов, которые желают купить недорогой автомобиль марки, в Ниссане предложили обратить внимание на седаны Sentra (стоимость стартует с 22 600 долларов или примерно 1,77 млн рублей) и Altima (начальный ценник – 27 000 долларов или около 2,11 млн рублей), а также на компактные паркетники Kicks Play (цена стартует с отметки 21 520 долларов или около 1,68 млн рублей) и Kicks (22 430 долларов или около 1,75 млн рублей).

На фото: салон Nissan Versa

Для сравнения, «убитый» седан Nissan Versa в Штатах пока ещё можно купить за 19 190 долларов, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу (везде цены указаны без учёта стоимости доставки). Покупка топовой версии такой четырёхдверки обойдётся не менее чем в 21 390 долларов (около 1,67 млн рублей). Напомним, у этих машин под капотом находится тот же 1,6-литровый мотор, но ему в пару положен бесступенчатый автомат.

Как отметили в Motor1.com, теперь место самого дешёвого нового автомобиля на американском рынке занимет компактный паркетник Hyundai Venue 2026 модельного года, за него просят не менее 20 550 долларов (без оплаты доставки), то есть около 1,61 млн рублей. А самым доступным по цене седаном стал Kia K4, стартовая стоимость которого равна 22 190 долларов (около 1,74 млн рублей).

Кстати, на прошлой неделе был рассекречен полный прайс-лист нового хэтчбека Kia K4 для американского рынка. До дилеров машины доберутся в начале 2026 года. Напомним, за стартовое исполнение этой пятидверки здесь просят не менее 24 890 долларов, а покупка топ-версии обойдётся не менее чем в 28 790 долларов.

седан США авторынок Nissan Nissan Versa Nissan Sunny Nissan Almera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Заводы Свадьба, дождь, 13 ванн: как сейчас работает Горьковский автозавод Давненько мы не были на отечественном автомобильном заводе, который выпускает действительно отечественные машины. Таких у нас можно по пальцам пересчитать, причём по двум. Поэтому предлагаем... 961 3 2 24.12.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Не шуметь и не ржаветь: зачем нужны подкрылки и какими они бывают Пожалуй, трудно представить, чтобы заботливый владелец оставил свой автомобиль без подкрылков. Да, на самом деле локеры отнюдь не всегда входят в базовую комплектацию: часто их нет вовсе, ли... 2406 0 0 23.12.2025
Статьи / Авто и технологии Электротяга, три блокировки и 220 вольт: как работает гибридная платформа Hi4-T В рамках презентации новой гибридной платформы Hi4-T, прошедшей у официального дилера марки – компании Major, руководитель отдела управления и развития модельного ряда бренда Илья Федотов по... 2923 0 0 23.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74823 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45441 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17392 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
6 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
4 Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металличе...
Новые комментарии
Change privacy settings