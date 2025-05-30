Авторынок ×
  • Вместе с самой дешёвой версией Nissan Versa Америка лишилась пятиступенчатой механики

Вместе с самой дешёвой версией Nissan Versa Америка лишилась пятиступенчатой механики

30.05.2025 71 0 0

Завод японской компании в Агуаскальентесе (Мексика) прекратил производство соответствующего варианта, хотя на официальном сайте бренда такая Верса пока числится.

Компактный седан Nissan актуального поколения был представлен в 2019 году, в зависимости от рынка он продаётся под разными именами. Так, в Юго-Восточной Азии модель имеет название Almera (при этом к давно ушедшей российской Альмере автомобиль отношения не имеет), на Ближнем Востоке он продаётся как Sunny, а в странах Северной и Южной Америки это Versa. Кстати, именно американская версия первой пережила рестайлинг – ещё осенью 2022 года.

На фото: актуальный седан Nissan Versa

На сегодняшний день Nissan Versa пока что остаётся самым дешёвым новым автомобилем в США (после того, как в прошлом году этот рынок покинул Mitsubishi Mirage). Пока что на официальном сайте марки присутствует стартовая версия Версы: у неё под капотом находится 124-сильный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена составляет 17 190 долларов (эквивалентно примерно 1,35 млн рублей по текущему курсу).

В Automotive News рассказали о том, что базовое исполнение Nissan Versa было решено снять с производства. Это объяснили низким спросом: по данным издания, на седан с ручной коробкой пришлось менее 5% от общих продаж модели в Штатах в 2024 году (в количественном выражении это около 2,1 тыс. экземпляров). Любопытно то, что этот автомобиль оставался последним в Америке с пятиступенчатой механикой. Пока что машины у дилеров есть, но как только складские запасы кончатся, в прошлое на этом рынке уйдёт и 5МКП.

Производство остальных модификаций модели по-прежнему продолжится на заводе Nissan в Агуаскальентесе (Мексика). Представитель марки дал комментарий по этому вопросу изданию Car & Driver: «Мы фокусируемся на самых популярных моделях Versa, которые обеспечивают наилучшие бизнес-показатели и соответствуют тому, что клиенты ожидают от этого типа седанов», – пояснил он.

На фото: салон актуального седана Nissan Versa
1 / 2
На фото: салон актуального седана Nissan Versa
2 / 2

Теперь стартовым исполнением Nissan Versa станет вариант с тем же мотором, но работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач. Стоимость такой четырёхдверки на американском рынке на сегодняшний день равна 20 490 долларов (около 1,61 млн рублей). За топовую версию этой модели (отличается только списком оборудования) просят не менее 21 190 долларов (примерно 1,67 млн рублей).

1 / 2
2 / 2

Американские СМИ отмечают, что в скором будущем цены на многие модели, предлагаемые в Штатах, могут ощутимо подняться из-за повышенных пошлин. Неудивительно, что в последнее время продажи наиболее доступных моделей Nissan значительно возросли. Так, за первый квартал 2025-го показатель той же Versa увеличился на 156%, прибавка зафиксирована также у Sentra, Altima и Kicks, стартовая стоимость которых составляет менее 30 тыс. долларов.

В конце марта текущего года Nissan опубликовал свой план по новинкам для различных рынков. Так, уже в текущем финансовом году в странах Латинской Америки будет представлен в том числе свежий бюджетный седан Versa. Подробности об этой новинке появятся позже.

седан США Япония Мексика авторынок Nissan Nissan Versa

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Баржа по Колыме, летники Чукотки и Билибинский потоп: в Певек на старом советском Москвиче Старый советский зелёный Москвич снова в деле! После Магадана мы едем дальше – на Чукотку! Летом, когда всё заливают реки, прямой дороги нет, а зимники, разумеется, только зимой. Идея добра... 17 0 0 30.05.2025
Статьи / Практика Турбонаддув: как устроен и почему его не надо бояться Ах, это красивое сложносоставное наполовину иноземное слово «турбонаддув»! Такое высокотехнологичное и не очень понятное. Еще и пугающее: фольклор российских автолюбителей переполнен ужасающ... 128 0 0 30.05.2025
Статьи / Дрифт Много карбона, мало веса и рулевая рейка от BMW: тюнинг Toyota Supra A90 для RDS GP Каждый год в Гран-При Российской Дрифт Серии появляются новые проекты, и этот сезон не стал исключением. Так, Григорий Гусев из команды LUKOIL Racing Drift Team впервые выступил на Toyota Su... 146 1 0 29.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27658 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26726 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12394 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
12 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
8 Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тор...
6 Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile...
Новые комментарии
Change privacy settings