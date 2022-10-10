Бюджетный седан Nissan Versa для США: рестайлинг на фоне обвала продаж

Американская Versa актуального поколения N18 (на других рынках известна под именами Almera и Sunny) дебютировала весной 2019 года, тогда модель была лидером американского субкомпактного сегмента и одной из самых доступных новых легковушек на рынке. Увы, после смены поколений продажи Версы в США пошли на спад: если в 2018 году было реализовано 75 809 шт., то в 2019-м спрос сократился до 66 596 шт., в 2020-м — до 48 273 шт., в 2021-м вырос до 60 913 шт., а по итогам первых трёх кварталов этого года продано всего 9335 Альмер, что на 81,5% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. Для сравнения скажем, что Kia Soul за первые три квартала 2022 года разошёлся в США тиражом 44 445 шт. (-26%), Kia Rio — 20 280 шт. (-20%), Hyundai Accent — 15 299 шт. (+3%). Пик продаж Nissan Versa в США пришёлся на 2015 год и составил 144 528 шт.

В 2023 модельный год американская Versa вступает с новым дизайном передка в духе большого седана Nissan Altima для китайского рынка (удивительно, но у американской Алтимы после летнего обновления сохранился старомодный дизайн): к основной центральной решётке теперь прилеплены две боковые, полностью фальшивые, то есть без отверстий — дескать, так машина выглядит солиднее. Отдельных противотуманок больше нет, остались только заглушки. Изменён дизайн 17-дюймовых колёсных дисков, что полагаются самой богатой комплектации SR (именно она показана на фотографиях). Других изменений в дизайне экстерьера нет.



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Новшества в интерьере и вовсе свелись к более свежему мультимедийному блоку, в комплектации SR сенсорный экран теперь 8-дюймовый, а у более простых комплектаций S и SV он по-прежнему 7-дюймовый. Кроме того, в комплектацию SR добавлен центральный подлокотник спереди с вещевым боксом под ним. Любопытно, что даже у самой богатой Версы подголовники на заднем сиденье интегральные и не регулируются — откровенно бюджетное решение, европейские автопроизводители такого себе давно не позволяют.



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Всё «железо» прежнее: Versa предлагается с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» (124 л.с., 155 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой» (доступна только для базовой комплектации S) либо вариатором Xtronic. Привод, разумеется, только передний. Задние тормоза на всех версиях барабанные. Светодиодные фары есть только в комплектации SR, на остальных — обычные галогенки.



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У американский дилеров Versa 2023 модельного года появится уже этой осень, но цены пока не объявлены. Самая дешёвая дорестайлинговая Versa на «механике» сейчас стоит 15 580 долларов. Версу для Северной и Южной Америки производит совместное предприятие Nissan и Mercedes-Benz в мексиканском городе Агуаскальентес.

