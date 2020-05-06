Новинки ×
  • Седан Nissan Sunny нового поколения: Versa попроще или Almera без турбомотора

Седан Nissan Sunny нового поколения: Versa попроще или Almera без турбомотора

06.05.2020 231 0 0

Компания Nissan выводит свою новую «четырехдверку» на ближневосточный рынок. Модель доступна в трех комплектациях и с безальтернативным «атмосферником».

 

Мировая премьера сменившего поколение компактного седана Nissan прошла весной 2019-го в Штатах, там «четырехдверка» зовется Versa. Чуть позже новую модель с тем же именем начали продавать в странах Латинской Америки, а в ноябре дебютировала версия для Юго-Восточной Азии – уже под названием Almera (к российской Альмере она отношения не имеет, наш седан был аналогом BlueBird Sylphy). Любопытно, что в последнем осеннем месяце прошлого года на автосалоне в Дубае был представлен и вариант, предназначенный для Ближнего Востока, там модель носит имя Sunny. Однако в этом регионе продажи стартовали только сейчас.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как и в США, в страны Ближнего Востока машины поставляют с мексиканского завода Nissan. Ближайшим родственником модели является паркетник Nissan Kicks: седан и кросс делят платформу V, спереди — стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Длина Sunny/Versa/Almera равна 4495 мм, колесная база – 2620 мм. И снаружи, и внутри новый Sunny повторяет версии, доступные на других рынках. Кстати, ближневосточное отделение Nissan даже использовало те же фирменные картинки, что и североамериканское, разве что заменили шильдики да именную табличку на месте номерного знака.

Самый дешевый седанчик Nissan Sunny – версия S – имеет 15-дюймовые колеса, аудиосистему, кондиционер и систему помощи при старте на подъеме. В средней комплектации SV появляются 16-дюймовые колеса, светодиодная оптика, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином. Топовой «четырехдверке» Sunny SL положены круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, автоторможение, камеры кругового обзора и климат-контроль. 

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Между тем у американской Versa уже в «базе» есть круиз-контроль и мультимедиа, некоторые функции самого дорогого Sunny предлагаются для «средней» Версы, а топ-версия в Штатах имеет адаптивный «круиз», системы слежения за разметкой и автоматического переключения света фар.

Двигатель и коробки Sunny разделил с Versa: это четырехцилиндровый «атмосферник» HR16DE 1.6 мощностью 118 л.с. (в США – 124 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором X-Tronic. Отметим, в Юго-Восточной Азии Nissan Almera со сменой поколений перешла на «турботройку» HRA0 1.0 с отдачей в 100 л.с.

В России ни Sunny, ни Versa не появятся, Almera к нам тоже не вернется, ведь на нашем рынке Nissan решил сосредоточиться на кроссоверах.

седан авторынок новинки Nissan Nissan Versa Nissan Almera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul I с пробегом: кузов из фольги и тонкая пластмасса Цены на Соул первого поколения удивительно высоки – выше, чем на заведомо более комфортные Ceed и Cerato, принадлежащие к С-классу. Похоже, все дело в коробчатом силуэте, и хотя строго перед... 701 0 0 06.05.2020
Статьи / Авто недели Немного Нива, немного Эволюшн: стоит ли покупать Mitsubishi Outlander I за 450 тысяч рублей В самом конце прошлого года мы раздумывали о покупке недорогой Toyota RAV4 второго поколения и отмечали, что кое в чем она даже превосходит свою преемницу. Однако достойные альтернативы Той... 4556 2 0 05.05.2020
Статьи / Практика Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла? Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радос... 9855 11 0 05.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43717 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40382 7 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29230 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше