Седан Nissan Sunny нового поколения: Versa попроще или Almera без турбомотора

Компания Nissan выводит свою новую «четырехдверку» на ближневосточный рынок. Модель доступна в трех комплектациях и с безальтернативным «атмосферником».

Мировая премьера сменившего поколение компактного седана Nissan прошла весной 2019-го в Штатах, там «четырехдверка» зовется Versa. Чуть позже новую модель с тем же именем начали продавать в странах Латинской Америки, а в ноябре дебютировала версия для Юго-Восточной Азии – уже под названием Almera (к российской Альмере она отношения не имеет, наш седан был аналогом BlueBird Sylphy). Любопытно, что в последнем осеннем месяце прошлого года на автосалоне в Дубае был представлен и вариант, предназначенный для Ближнего Востока, там модель носит имя Sunny. Однако в этом регионе продажи стартовали только сейчас.

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Как и в США, в страны Ближнего Востока машины поставляют с мексиканского завода Nissan. Ближайшим родственником модели является паркетник Nissan Kicks: седан и кросс делят платформу V, спереди — стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Длина Sunny/Versa/Almera равна 4495 мм, колесная база – 2620 мм. И снаружи, и внутри новый Sunny повторяет версии, доступные на других рынках. Кстати, ближневосточное отделение Nissan даже использовало те же фирменные картинки, что и североамериканское, разве что заменили шильдики да именную табличку на месте номерного знака.



Самый дешевый седанчик Nissan Sunny – версия S – имеет 15-дюймовые колеса, аудиосистему, кондиционер и систему помощи при старте на подъеме. В средней комплектации SV появляются 16-дюймовые колеса, светодиодная оптика, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином. Топовой «четырехдверке» Sunny SL положены круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, автоторможение, камеры кругового обзора и климат-контроль.



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Между тем у американской Versa уже в «базе» есть круиз-контроль и мультимедиа, некоторые функции самого дорогого Sunny предлагаются для «средней» Версы, а топ-версия в Штатах имеет адаптивный «круиз», системы слежения за разметкой и автоматического переключения света фар.



Двигатель и коробки Sunny разделил с Versa: это четырехцилиндровый «атмосферник» HR16DE 1.6 мощностью 118 л.с. (в США – 124 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором X-Tronic. Отметим, в Юго-Восточной Азии Nissan Almera со сменой поколений перешла на «турботройку» HRA0 1.0 с отдачей в 100 л.с.



В России ни Sunny, ни Versa не появятся, Almera к нам тоже не вернется, ведь на нашем рынке Nissan решил сосредоточиться на кроссоверах.