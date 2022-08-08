Новинки ×
  • Седан Nissan Almera стал «спортивнее» и «премиальнее» в новой версии Sportech-X

Седан Nissan Almera стал «спортивнее» и «премиальнее» в новой версии Sportech-X

08.08.2022 141 0 1

Новое исполнение отличилось декором и расширенным списком оборудования, техника же прежняя. Пока особая «четырехдверка» представлена лишь в одной стране, да и там всем желающим она не достанется.

 

Этот компактный седан Nissan дебютировал в 2019 году, и у него несколько имен: в Штатах и странах Южной Америки модель позиционируют как Versa последнего поколения, на Ближнем Востоке она известна как Sunny, а в Юго-Восточной Азии «четырехдверка» зовется Almera (к почившей российской Альмере отношения не имеет, наша версия была аналогом BlueBird Sylphy). В целом седанчик везде прижился, что, впрочем, неудивительно, ведь он является одной из самых доступных моделей Nissan. На полноценный рестайлинг марка еще не решилась, зато кое-где компания расширила гамму версий компакта: новое лимитированное исполнение получила таиландская Almera.

Nissan Almera Sportech-X
1 / 7
Nissan Almera Sportech-X
2 / 7
Nissan Almera Sportech-X
3 / 7
Nissan Almera Sportech-X
4 / 7
Nissan Almera Sportech-X
5 / 7
Nissan Almera Sportech-X
6 / 7
Nissan Almera Sportech-X
7 / 7

Итак, спецверсию назвали Sportech-X, она основана на топовой «оспортивленной» комплектации VL Sportech, которую Альмера обрела в Таиланде в прошлом году. Тот вариант внешне от прочих отличается чуть более агрессивными бамперами и потемневшей хромированной вставкой на радиаторной решетке, вдобавок с марта нынешнего года для такого седана за доплату предусмотрены двухцветная окраска кузова (крыша, передние и задние стойки могут быть выполнены в черном цвете) и черный спойлер на крышке багажника. «Фишки» непосредственно Almera Sportech-X – полностью черная V-образная вставка на решетке, 16-дюймовые оригинальные диски (всем остальным тайским Альмерам положены 15-дюймовые колеса), блестящая накладка на патрубке выпускной системы и наклейки с названием спецверсии на дверях и корме. Кроме того, особая Almera по умолчанию имеет черные крышу и спойлер, а сам автомобиль бывает исключительно в белом цвете.

Nissan Almera Sportech-X
1 / 5
Nissan Almera Sportech-X
2 / 5
Nissan Almera Sportech-X
3 / 5
Nissan Almera Sportech-X
4 / 5
Nissan Almera Sportech-X
5 / 5

Внутри – «кожаные» кресла, красная подсветка в районе ног, «спортивные» педали и фирменные коврики, вдобавок по салону разбросан логотип Sportech-X. В списке стандартного оборудования новой версии также значатся мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, шесть подушек безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.

Nissan Almera VL Sportech и базовый седан
1 / 4
Nissan Almera VL Sportech и базовый седан
2 / 4
Nissan Almera VL Sportech и базовый седан
3 / 4
Nissan Almera VL Sportech и базовый седан
4 / 4

Двигатель реформы, как водится, не затронули: в Таиланде Nissan Almera оснащается бензиновой литровой «турботройкой» HRA0 мощностью 100 л.с., которая работает в паре только с вариатором. Менять настройки подвески тоже не стали.

Всего выпущено 300 экземпляров Nissan Almera Sportech-X, цена – 19 500 долларов, и это лишь на 500 долларов больше, чем сегодня просят за версию VL Sportech. Ну а базовая «четырехдверка» там стоит от 14 500 долларов.

седан авторынок новинки Nissan Nissan Almera Nissan Versa

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам Недавно мы подробно разобрались в том, за что у нарушителей ПДД могут конфисковать машину, а их самих отправить в тюрьму. Но фраза «конфискация транспортного средства» в июле звучала еще в... 228 0 3 08.08.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Cee’d II JD Как вы думаете, можно ли найти на вторичном рынке автомобиль С-класса в возрасте 4-5 лет с богатым оснащением по относительно вменяемой цене и так, чтобы еще хотя бы года три-четыре вам не п... 1736 0 2 07.08.2022
Статьи / Тесты От сталинита до триплекса: что ты знаешь про автомобильные стёкла Стекла в современном автомобиле – вещь во всех смыслах невидимая, на них никто не обращает большого внимания. При этом за десятилетия эволюции они эволюционировали вместе с автомобилем – сте... 644 0 1 06.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15513 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10900 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7975 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings