Седан Nissan Almera стал «спортивнее» и «премиальнее» в новой версии Sportech-X

Новое исполнение отличилось декором и расширенным списком оборудования, техника же прежняя. Пока особая «четырехдверка» представлена лишь в одной стране, да и там всем желающим она не достанется.

Этот компактный седан Nissan дебютировал в 2019 году, и у него несколько имен: в Штатах и странах Южной Америки модель позиционируют как Versa последнего поколения, на Ближнем Востоке она известна как Sunny, а в Юго-Восточной Азии «четырехдверка» зовется Almera (к почившей российской Альмере отношения не имеет, наша версия была аналогом BlueBird Sylphy). В целом седанчик везде прижился, что, впрочем, неудивительно, ведь он является одной из самых доступных моделей Nissan. На полноценный рестайлинг марка еще не решилась, зато кое-где компания расширила гамму версий компакта: новое лимитированное исполнение получила таиландская Almera.

Nissan Almera Sportech-X 1 / 7 Nissan Almera Sportech-X 2 / 7 Nissan Almera Sportech-X 3 / 7 Nissan Almera Sportech-X 4 / 7 Nissan Almera Sportech-X 5 / 7 Nissan Almera Sportech-X 6 / 7 Nissan Almera Sportech-X 7 / 7

Итак, спецверсию назвали Sportech-X, она основана на топовой «оспортивленной» комплектации VL Sportech, которую Альмера обрела в Таиланде в прошлом году. Тот вариант внешне от прочих отличается чуть более агрессивными бамперами и потемневшей хромированной вставкой на радиаторной решетке, вдобавок с марта нынешнего года для такого седана за доплату предусмотрены двухцветная окраска кузова (крыша, передние и задние стойки могут быть выполнены в черном цвете) и черный спойлер на крышке багажника. «Фишки» непосредственно Almera Sportech-X – полностью черная V-образная вставка на решетке, 16-дюймовые оригинальные диски (всем остальным тайским Альмерам положены 15-дюймовые колеса), блестящая накладка на патрубке выпускной системы и наклейки с названием спецверсии на дверях и корме. Кроме того, особая Almera по умолчанию имеет черные крышу и спойлер, а сам автомобиль бывает исключительно в белом цвете.



Nissan Almera Sportech-X 1 / 5 Nissan Almera Sportech-X 2 / 5 Nissan Almera Sportech-X 3 / 5 Nissan Almera Sportech-X 4 / 5 Nissan Almera Sportech-X 5 / 5

Внутри – «кожаные» кресла, красная подсветка в районе ног, «спортивные» педали и фирменные коврики, вдобавок по салону разбросан логотип Sportech-X. В списке стандартного оборудования новой версии также значатся мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, шесть подушек безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.



Nissan Almera VL Sportech и базовый седан 1 / 4 Nissan Almera VL Sportech и базовый седан 2 / 4 Nissan Almera VL Sportech и базовый седан 3 / 4 Nissan Almera VL Sportech и базовый седан 4 / 4

Двигатель реформы, как водится, не затронули: в Таиланде Nissan Almera оснащается бензиновой литровой «турботройкой» HRA0 мощностью 100 л.с., которая работает в паре только с вариатором. Менять настройки подвески тоже не стали.



Всего выпущено 300 экземпляров Nissan Almera Sportech-X, цена – 19 500 долларов, и это лишь на 500 долларов больше, чем сегодня просят за версию VL Sportech. Ну а базовая «четырехдверка» там стоит от 14 500 долларов.