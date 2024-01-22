Nissan возвращает хэтчбек Cube на рынок с обновлённым дизайном и ретро-декором

Сразу скажем, что речь идёт не о новом поколении Cube, а о модернизированных подержанных хэтчбеках последних лет выпуска.

Nissan Cube был снят с производства в конце 2019 года, наследника у него нет и пока, увы, не предвидится, несмотря на то, что дизайн Cube заслуженно считается классикой JDM-субкультуры. К слову, в первом поколении образца 1998 года Cube был ничем не примечательным субкомпактным хэтчбеком с высоким кузовом, а статус культового приобрёл в следующих двух поколениях благодаря эффектному кубическому дизайну и асимметричному остеклению.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В лучшие времена Cube находил по 130 тысяч покупателей ежегодно, но попытка превратить сугубо японскую модель в глобальную оказалась неудачной: в США и Европе продажи «кубика» оказались скромными, не в последнюю очередь из-за расхлябанного шасси и скромных технических характеристик. Тем не менее в родной Японии Nissan Cube любят и помнят, сама компания Nissan это прекрасно понимает и этим пользуется: её дочерняя торговая компания Nara Nissan сегодня запустила в продажу лимитированную партию из двадцати подержанных хэтчбеков Cube третьего поколения, которые получили ряд технических обновок и ретро-декор в духе прошлогоднего концепта Nissan Cube Refreshed & Retro, показанного на Токийском автосалоне.



«Серийная» версия концепта получила имя Nissan Cube Retro Renovation. Слово «серийная» мы взяли в кавычки, поскольку речь идёт не о промышленном о производстве, а о своеобразном заводском тюнинге, причём каждая из двадцати машин настраивается под конкретного покупателя. Если опыт с пилотной партией окажется удачным, в будущем Nissan может выпустить новые партии облагороженных поддержанных Cube и других культовых моделей.



Для пилотной партии выбраны экземпляры Cube в хорошем техническом состоянии, с умеренным пробегом и не попадавшие в ДТП. Многие изношенные детали заменены на новые, в том числе дворники, фары, резиновые уплотнители, ковровое покрытие, поцарапанные или затёртые пластиковые детали салона. Далее покупателю предлагаются несколько уровней косметического апгрейда, в том числе новые колпаки колёс, новая асимметричная радиаторная решётка, двухцветная виниловая оклейка кузова с декоративными полосами и крестиками, багажная корзина на крышу и яркие чехлы на сиденья, напоминающие по текстуре старую кожу.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

На «полном фарше» Nissan Cube Retro Renovation стоит около 2,3 млн японский иен (1,38 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть на уровне нового Nissan Note, который, по сути, сегодня занимает нишу Cube, но имеет куда более заурядный дизайн.

На наш взгляд, компании Nissan было бы полезно вернуть в модельный ряд Cube — например, как небольшой угловатый электрический кроссовер, но пока что в её публичных планах ничего подобного заявлено не было.

