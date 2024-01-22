Новинки ×
  • Nissan возвращает хэтчбек Cube на рынок с обновлённым дизайном и ретро-декором

Nissan возвращает хэтчбек Cube на рынок с обновлённым дизайном и ретро-декором

22.01.2024 113 0 0

Сразу скажем, что речь идёт не о новом поколении Cube, а о модернизированных подержанных хэтчбеках последних лет выпуска.

Nissan Cube был снят с производства в конце 2019 года, наследника у него нет и пока, увы, не предвидится, несмотря на то, что дизайн Cube заслуженно считается классикой JDM-субкультуры. К слову, в первом поколении образца 1998 года Cube был ничем не примечательным субкомпактным хэтчбеком с высоким кузовом, а статус культового приобрёл в следующих двух поколениях благодаря эффектному кубическому дизайну и асимметричному остеклению.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В лучшие времена Cube находил по 130 тысяч покупателей ежегодно, но попытка превратить сугубо японскую модель в глобальную оказалась неудачной: в США и Европе продажи «кубика» оказались скромными, не в последнюю очередь из-за расхлябанного шасси и скромных технических характеристик. Тем не менее в родной Японии Nissan Cube любят и помнят, сама компания Nissan это прекрасно понимает и этим пользуется: её дочерняя торговая компания Nara Nissan сегодня запустила в продажу лимитированную партию из двадцати подержанных хэтчбеков Cube третьего поколения, которые получили ряд технических обновок и ретро-декор в духе прошлогоднего концепта Nissan Cube Refreshed & Retro, показанного на Токийском автосалоне.

«Серийная» версия концепта получила имя Nissan Cube Retro Renovation. Слово «серийная» мы взяли в кавычки, поскольку речь идёт не о промышленном о производстве, а о своеобразном заводском тюнинге, причём каждая из двадцати машин настраивается под конкретного покупателя. Если опыт с пилотной партией окажется удачным, в будущем Nissan может выпустить новые партии облагороженных поддержанных Cube и других культовых моделей.

Для пилотной партии выбраны экземпляры Cube в хорошем техническом состоянии, с умеренным пробегом и не попадавшие в ДТП. Многие изношенные детали заменены на новые, в том числе дворники, фары, резиновые уплотнители, ковровое покрытие, поцарапанные или затёртые пластиковые детали салона. Далее покупателю предлагаются несколько уровней косметического апгрейда, в том числе новые колпаки колёс, новая асимметричная радиаторная решётка, двухцветная виниловая оклейка кузова с декоративными полосами и крестиками, багажная корзина на крышу и яркие чехлы на сиденья, напоминающие по текстуре старую кожу.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На «полном фарше» Nissan Cube Retro Renovation стоит около 2,3 млн японский иен (1,38 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть на уровне нового Nissan Note, который, по сути, сегодня занимает нишу Cube, но имеет куда более заурядный дизайн.

На наш взгляд, компании Nissan было бы полезно вернуть в модельный ряд Cube — например, как небольшой угловатый электрический кроссовер, но пока что в её публичных планах ничего подобного заявлено не было.

хэтчбек Япония тюнинг новинки Nissan Nissan Cube

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: итоги 2023 года Почти всё есть, но дорого: примерно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с расходниками и запчастями на российском рынке. Жизнь автомобилистам мог бы облегчить курс рубля, но успехов,... 145 0 0 22.01.2024
Статьи / Минивэн Hyundai Staria и компания: выбираем минивэн до 7 миллионов рублей Минивэны в России не так уж часто выступают в той роли, для которой они и были придуманы – в роли идеального семейного автомобиля. Нет, никто не будет отрицать, что какое-то их количество вс... 1643 6 0 21.01.2024
Статьи / Автобус Между ПАЗом и Газелью: первое знакомство с автобусом Руслайнер-728 В России 1117 городов, и всем им нужны автобусы. Казалось бы, и автобусов у нас тоже предостаточно – один только ГАЗ имеет в ассортименте варианты от Газели до крупных городских моделей. Но... 1455 4 1 20.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14007 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8277 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7350 14 2 04.09.2023
Change privacy settings