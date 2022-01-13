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  • Noble представил первую новинку за 12 лет: хардкорное купе M500 с мотором от Ford GT

Noble представил первую новинку за 12 лет: хардкорное купе M500 с мотором от Ford GT

13.01.2022 44 0 0

Британская компания Noble Automotive прервала долгое молчание, чтобы вернуться с новым продуктом, который, впрочем, принципиально ничем отличается от предшественников.

 

Историю основанной в 1999 году инженером и предпринимателем Ли Ноублом автомобильной компании мы подробно рассказывали ещё в 2015 году. Удивительно, но с тех пор добавить к этой истории практически нечего. Производство последней модели с индексом М600 прекратилось в 2018 году и тогда же компания Noble анонсировала новинку — купе М500. Разработка новой модели затянулась: только на этой неделе, наконец, выяснилось машина почти готова, её производство и поставки начнутся в этом году, а ключевые детали проекта поведал британский журнал Autocar.

Noble M500, по сути, является эволюцией модели M600, при этом новая модель проще и дешевле: если за М600 просили 200 тысяч фунтов стерлингов, то М500 будет стоить около 150 тысяч — точная цена пока не определена. В основе M500 лежит модифицированный стальной трубчатый каркас, наружные панели изготовлены из стеклопластика (у М600 были карбоновые). Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с пассивными амортизаторами. Вспомогательной ездовой электроники нет (даже ABS!), подушек безопасности нет, то есть эта машина не для слабаков и пижонов.

На смену 4,4-литровому V8 от Volvo, что ставился на купе М600 и выдавал до 650 л.с., пришёл более лёгкий 3,5-литровый мотор Ford EcoBoost V6. На суперкаре Ford GT второго поколения этот мотор выдаёт до 710 л.с., но у Noble M500 отдача будет скромнее — около 550 л.с. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика» Graziano, передающая всю мощность на задние колёса. Разгон до «сотни» будет занимать менее 4 с, максимальная скорость — чуть менее 320 км/ч. Снаряженная масса предсерийного прототипа на фотографиях — 1400 кг, но на товарных экземплярах она будет снижена до 1250 кг. В виде опции будет предложен комплект деталей из углепластика, который позволит дополнительно снизить вес суперкара.

Официальных фотографий интерьера нет, но его можно посмотреть на авторских снимках журнала Autocar. Тем, кому лень ходить по ссылке, честно скажем, что смотреть там особо не на что — дизайн в стиле начала 90-х, но с цифровым щитком приборов и двумя сенсорными экранами на центральной консоли. Процесс входа-выхода стал чуть удобнее благодаря более низким, чем у М600, порогам. Для багажа есть небольшой отсек в передней части кузова.

Noble планирует выпускать на своей фабрике в Лестере по 50 экземпляров купе M500 в год, старт приёма заказа начнётся после окончания всех доводочных испытаний и оптимизации конструкции. В клиентах, полагаем, недостатка не будет — автомобильные коллекционеры хорошо знают и помнят марку Noble и с радостью поставят в свой гараж её новую модель.

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