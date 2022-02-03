Норвежский стартап Fresco Motors ожил: анонсирован 8-местный кроссовер в стиле Apple

После долгого молчания с начала пандемии COVID-19 компания Fresco Motors вновь вышла в сетевое публичное пространство с анонсом электрического кроссовера Fresco XL, который сможет проехать 1000 км на одной зарядке и будет стоить около 100 тысяч евро.

До сегодняшнего дня первый и последний раз о компании Fresco Motors мы рассказывали летом 2019 года, когда она опубликовала компьютерные рендеры своей первой модели Reverie — среднеразмерного седана (или лифтбека, из рендеров понять это было невозможно) с большим запасом хода на одной зарядке и сумасшедшей динамикой: был обещан разгон до первой «сотни» за 2 секунды и «максималка» под 300 км/ч. Fresco Motors сразу начала принимать предзаказы на Reverie, но довольно скоро просто исчезла — фирменный сайт перестал работать, странички в соцсетях не обновлялись. Все решили, что стартап лопнул, и забыли о нём, и вот он внезапно ожил.

Fresco Reverie

В середине января Fresco Motors анонсировала в соцсетях новую модель, а 1 февраля провела её онлайн-премьеру и перезапустила фирменный сайт. Премьера — это короткий видеоролик на YouTube, в котором крутится похожая на компьютерную мышь Apple машина с однообъёмным кузовом. Машина называется Fresco XL и позиционируется как 8-местный кроссовер. О модели Reverie никаких упоминаний нет — судя по всему, её не будет.



В одном из двух пресс-релизов гендиректор Fresco Motors Эспен Квалвик сообщает, что период неопределённости, в который компания впала из-за пандемии COVID-19, наконец, закончен и теперь всё будет хорошо. Для Fresco XL заявлена некая двухъярусная батарея, полной зарядки которой хватит на 1000 км пробега даже в суровом норвежском климате. В базе будут полный привод и возможность разложить кресла в салоне в кровать для ночёвки. Других подробностей пока нет. Дата начала производства и место производства не названы, но сообщается, что Fresco Motors не намерена сама разрабатывать комплектующие и будет делать свои машины из того, что уже есть на рынке. Стало быть, и сборка, скорее всего, будет контрактной.



Fresco Motors уже принимает заказы на свой кроссовер — желающим нужно перевести ей 1000 евро и ждать отмашки для окончательного оформления покупки. Полная цена составит около 100 тысяч евро.

Fresco XL

Выглядит Fresco XL занятно, но информации о нём пока слишком мало, чтобы оценить перспективы. Дизайн Fresco XL вполне подошёл бы будущему электромобилю Apple, но его мы вряд ли увидим раньше 2024 года — пока он существует лишь в виде неофициальных рендеров.



Добавим, что в Норвегии — самая большая в мире доля электромобилей в структуре продаж новых машин: в январе этого года она, по данным ресурса CleanTechnica, составила рекордные 83,7%, а из остатка 6,8% пришлись на plug-in гибриды. Обычные, безрозеточные гибриды в январе заняли 4,7% рынка, дизельные машины — 2,7%, бензиновые — 2,2%. Доминирование электромобилей в Норвегии стало возможным благодаря обнулению налогов на них, но местные власти уже думают о том, чтобы «прикрыть лавочку», и хотят ввести 25-процентный налог на роскошные электромобили (ценой более 600 тысяч крон или 60 тысяч евро), что является не очень хорошей новостью для компании Fresco Motors и её потенциальных клиентов.

