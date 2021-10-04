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  • Предел «озеленения»: Норвегия готовит налог на роскошные электромобили

Предел «озеленения»: Норвегия готовит налог на роскошные электромобили

04.10.2021 388 1 0

Пришедшая к власти в результате парламентских выборов левоцентристская Рабочая партия не хочет субсидировать продажи дорогих электромобилей и намерена вернуть на них налоги. То же самое в будущем могут сделать другие европейские страны.

 

В Норвегии доля электромобилей в структуре продаж новых машин — самая высокая в мире: по итогам первых трёх кварталов этого года «электрички», по данным местного Совета по информации о дорожном движении (OFV), заняли 62,5% рынка (продано 80 558 шт.), а в одном только сентябре их доля достигла 77,5% (13 946 шт.). Доля розеточных гибридов с января по сентябрь составила 22,2% (28 554 шт.), итого розеточные модели оккупировали 84,7% рынка. Самой популярной электрической моделью по итогам первых трёх кварталов стала Tesla Model 3 (продано 9 266 шт.), далее следуют VW ID.4 (6289 шт.), Ford Mustang Mach-E (5123 шт.), Tesla Model Y (4873 шт.) и Audi e-tron (4789 шт.).

Секрет столь высокого проникновения «электричек» в Норвегию прост: они не облагаются налогами, покупать электромобили выгодно. Китайский электромобильный стартап Nio именно Норвегию выбрал в качестве плацдарма для выхода не европейский рынок. Однако в сентябре в Норвегии, как и в России, случились парламентские выборы, но если у нас от них ничего не поменялось, то в Норвегии на смену консервативному большинству пришла Рабочая партия с чётким левым уклоном, требующим популистских мер в достижении социальной справедливости.

Ещё летом в рамках предвыборной кампании стало известно о готовящемся в Норвегии налоге на роскошные электромобили и теперь, после победы левоцентристского блока, этот налог тут же вышел на повестку дня, несмотря на сопротивление Норвежской ассоциации владельцев электромобилей (Elbil), которая считает, что налог затруднит полный переход на электромобили в 2025 году — самый ранний из запланированных в Европе.

Тем не менее новые народные избранники полагают, что уровень электрификации транспорта в Норвегии и так достаточно высок, выбор «розеточных» моделей теперь большой, а государству не хватает денег для решения других проблем. Поэтому на электромобили стоимостью свыше 600 тысяч крон (5 млн рублей в переводе по текущему курсу), будет введён 25-процентный налог.

Это означает, что дорогие «электрички», такие как Tesla Model S и Tesla Model X, Porsche Taycan, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQS, окажутся под давлением, при этом именно они предлагают наиболее ёмкие батареи и большой запас хода на одной зарядке, что довльно важно для холодной северной страны.

Пример Норвегии может оказаться заразительным и для других европейских стран, лидеры которых в большинстве своём склонны к левому популизму. «Зелёная» повестка у них идёт бок о бок с борьбой за социальную справедливость, так что продажи дорогих «электричек» в Европе могут заметно сократиться в результате налоговых манёвров. Не обязательно при этом привязываться к цене: сейчас вновь горячо обсуждается целесообразность введения налога на тяжёлые машины, к каковым относится большинство традиционных, батарейных электромобилей. Водородные «электрички», которые пока не получили широкое распространение, намного легче, но и намного дороже, то есть относятся к категории роскошных.

Между тем норвежский электромобильный стартап Fresco Motors, планировавший делать премиальные электромобили с огромным запасом хода, заглох — сайт компании давно не работает, странички в соцсетях зачищены и не обновляются...

авто и общество электромобиль законы

 

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1 комментарий
04.10.2021 17:08
Papirus (@sc_1968)

Надеюсь что это начало конца электромобильной паранойи и недобитых эко-маркетологов, превративших машины в одноразовые тележки для супермаркетов.

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