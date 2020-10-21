Франция надавит на массу: грядёт зверский налог для тяжёлых машин

В ближайшие годы Французская Республика превратит жизнь петролхедов в настоящий ад: помимо самого большого налога в Европе на выбросы СО 2 владельцы мощных и дорогих машин заплатят ещё за их избыточный вес: по 10 евро за каждый лишний килограмм сверх отмеренной государством нормы.

Франция — главный проповедник европейской экологической доктрины, объявивший настоящую войну традиционным автомобилям. Началось всё с выдавливания из городов дизельных машин, продажа которых будет полностью запрещена к 2025 году, но и бензиновым придётся несладко: их тоже запретят, но попозже — к 2040 году, а до того будут «травить» налогами.

В начале этого года французские власти повысили ежегодный экологический налог для мощных (читай наиболее токсичных) машин: владельцам моделей, выбрасывающих в атмосферу более 212 грамм СО 2 на километр пробега теперь нужно отдавать в казну 20 000 евро вместо прежних 12 500 евро, что и так было самой высокой ставкой в Европе. Для сравнения скажем, что углеродный налог на легковые автомобили в Бельгии и Италии составляет не более 2500 евро.

В октябре стало известно, что новый правительственный закон о бюджете предусматривает дальнейшее повышение углеродного налога: по данным Automotive News Europe, владельцы автомобилей, выбрасывающих в атмосферу более 225 грамм СО 2 на км, заплатят государству 40 000 евро уже в 2021 году и 50 000 евро в 2022-м.

Но и это ещё не всё. Как сообщает журнал Auto Express, министр окружающей среды Франции Барбара Помпили анонсировала дополнительный, весовой налог на автомобили, который, по мнению правительства, будет способствовать дальнейшему снижению антропогенных выбросов СО 2 . Владельцы автомобилей, снаряженная масса которых превышает 1800 кг, будут платить по 10 евро за каждый килограмм сверх этой нормы. Электромобилей весовой налог не коснётся — только моделей с ДВС.

Что же получится в итоге? Возьмём для примера тяжёлый во всех смыслах случай — внедорожник Mercedes-Benz G 500. Его снаряженная масса — 2470 кг, углеродный след — 339 г/км. Выходит, что в 2022 году владелец такого автомобиля будет вынужден заплатить в виде налогов 56 700 евро, при том что цена самого Mercedes-Benz G 500 сейчас во Франции составляет 116 851 евро.

Понятно, что ужесточение налогов ударит в первую очередь по мощным и дорогим машинам, владеть которыми во Франции станет совсем не выгодно. Впрочем для местных богачей это вряд ли будет проблемой, поскольку многие из них уже вывели капитал и движимое имущество в другие страны, так как налоговая нагрузка на родине давно стала невыносимой.

Добавим, что на всей территории Евросоюза в следующем году вступят в силу углеродные штрафы для автопроизводителей — они должны ускорить переход с ДВС на электромобили. Аргументы о том, что производство электромобилей и утилизация выработавших ресурс батарей загрязняют окружающую среду больше, чем производство и утилизация традиционных машин, сторонники экологической доктрины стараются не замечать, равно как и фактов откровенного вранья в теории глобального потепления.

