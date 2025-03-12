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  • Новая британская марка Longbow анонсировала лёгкие как пёрышко спорткары

Новая британская марка Longbow анонсировала лёгкие как пёрышко спорткары

12.03.2025 44 0 0

Longbow хочет возродить дух Lotus Elise и Jaguar E-Type в двухместных электрических спорткарах, получивших незамысловатые имена Speedster и Roadster, оба весят меньше тонны и обещают фантастическое удовольствие от вождения.

Компанию Longbow основали инженеры и предприниматели Дэниел Дэйви и Марк Тапскотт, оба раньше работали в Tesla и Lucid, Тапскотт успел вдобавок поработать в китайской компании BYD. Также в команду основателей вошла Дженни Кейсу, опытный бизнес-юрист и управленец, прежде она занималась электрическими катерами и была гендиректором компании X Shore. Называние Longbow переводится с английского на русский как большой лук, он изображён на эмблеме компании и помещён в руки взмывающей вверх женщины.

Longbow планирует производить лёгкие спортивные электромобили на собственной алюминиевой платформе, подробностей о которой пока нет, но есть одна картинка и заявление о том, что дебютные модели будут очень лёгкими: расчётная снаряженная масса Speedster составляет 895 кг, Roadster — 995 кг. Обе модели позиционируется как Featherweight Electric Vehicle (FEV), то есть лёгкие как пёрышко электромобили.

Батарейные модули, как видно на картинке, вмонтированы в пол, их общая ёмкость пока не раскрыта, но объявлено, что Speedster сможет проехать на одной зарядке 442 км по циклу WLTP, Roadster — 450 км. Информации о силовой установки тоже пока нет, но с учётом поставленных целей по массе можно ожидать только один электромотор и, скорее всего, задний привод. Speedster сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, Roadster — за 3,6 с.

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Speedster выйдет на рынок первым в 2026 году и будет выпущен тиражом 150 экземпляров, после чего компания приступит к производству Roadster (его тираж пока не ограничен). Speedster — это, по сути, родстер без лобового стекла (в Италии такие кузова называются баркетта), а вот Roadster в интерпретации компании Longbow представляет собой купе с прозрачной крышей. Можно ли будет эту крышу демонтировать, пока непонятно.

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Благодаря низкой массе и тщательно настроенному шасси спорткарами Longbow будет очень приятно управлять, производиться Speedster и Roadster будут в Великобритании, большинство комплектующих тоже будут британскими. Лимитированный Speedster будет стоить от 84 995 фунтов стерлингов, Roadster — от 64 995 фунтов стерлингов. На сайте Longbow обе модели уже можно забронировать.

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Когда у дебютных моделей Longbow будет полноценная премьера, пока неизвестно, интерьер тоже пока не раскрыт.

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