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Новая Lada Iskra Sport: первые изображения

16.06.2024 1442 1 0

Совсем недавно состоялась официальная премьера нового седана Lada, а мы решили представить, как будет выглядеть топовая версия модели с приставкой Sport.

На прошлой неделе АВТОВАЗ продемонстрировал свою новую компактную модель с именем Iskra. Заявлено, что автомобиль займёт промежуточную рыночную нишу между Granta и Vesta. Пока представлен только седан, однако в будущем появятся также универсал и его кросс-версия, их рендеры мы делали относительно недавно. Можем предположить, что на базе седана будет предложена версия Sport, тем более, что она уже есть у обеих «соседних» моделей в гамме.

Стандартный седан Lada Iskra
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Стандартный седан Lada Iskra
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В плане внешности мы можем ориентироваться на существующие спортивные версии Гранты и Весты, хотя вполне логично, если новинка будет больше похожа на более свежую старшую модель. Изображённый на рендерах седан получил серый цвет, новый передний бампер с крупными контрастными вставками по бокам и красной отделкой в нижней части, Х-образные молдинги и решётку радиатора в чёрном цвете. Сбоку спортивную модификацию можно отличить по порогам и новым колёсным дискам большего диаметра. Кроме того, здесь новый задний бампер с декоративными вставками по краям и красной отделкой, а также спойлер на крышке багажника.

Рендер новой Lada Iskra Sport

Новая Lada Iskra построена на современной платформе, которую в компании называют технологически независимой (скорее всего, это доработанная «тележка» CMF-B разработки Renault-Nissan). Базовый седан будет предлагаться с бензиновым мотором 1.6 мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Более мощная модификация получит 106-сильный двигатель того же объёма, а в роли трансмиссии будут выступать 6-ступенчатая «механика» или автоматическая коробка (вероятно, вариатор). Про потенциальную версию Sport пока рано говорить; для сравнения, Granta Sport оснащается 118-сильным мотором 1.6, а дорестайлинговая Vesta Sport - 145-сильным 1.8.

Рендер новой Lada Iskra Sport

   

Старт серийного производства стандартного седана Lada Iskra намечен на начало 2025 года. Цены объявят позже, по всей вероятности, они будут в промежутке между ценами на седаны Granta (от 699 900 рублей) и Vesta (от 1 459 900 рублей).

Lada Granta Sport
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Lada Granta Sport
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Между тем, на днях онлайн-журнал Kolesa.ru протестировал вернувшийся на конвейер Lada Largus.

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1 комментарий
16.06.2024 22:39
Яшка

Если они и решат этот псевдоспорт делать,то надеюсь додумаются туда 1.8 воткнуть.Потому,что 1.6 для такой массы это овощ.

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