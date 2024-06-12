Не так давно на конвейер вернулся наш старый знакомый – Lada Largus. Пусть и не на тот конвейер, где был раньше, а на ижевский, но нам от этого хуже не стало. Главное – вернулся. И несмотря на то, что товарных машин у дилеров ещё нет, у нас тесте уже побывали Ларгусы из новой партии. Правда, необычные – использованные в качестве базы для других машин, которые выпускает компания «Промтех» на заводе спецавтомобилей «Промышленные технологии» в Нижнем Новгороде.

Три богатыря

Мы уже много раз рассказывали о том, какие автомобили выпускает компания «Промтех», в том числе – и на базе Largus. Вот только с Ларгусами в последнее время ситуация сложилась плачевно: их выпуск был остановлен, и «Промтеху» приходилось использовать в качестве баз то, что осталось. В основном это были наши любимые Нивы, но иногда появлялось и кое-что новое на базе лёгких коммерческих грузовиков из дружественных стран. Это, конечно, прекрасно, но Ларгуса очень не хватало: эта выносливая машинка как нельзя лучше подходит для того, чтобы сделать из неё ещё более выносливый (в смысле, грузоподъёмный) фургончик. А если этот фургон соответствующим образом оснастить, то можно сделать и кое-что более интересное. В «Промтехе» постоянно что-то изобретать и выпускать своими силами, попутно распиливая для этого Ларгусы, умеют, так что в один день журналистам показали сразу три новые машины, которые совсем скоро станут доступными для заказа: грузовой фургон Largus Kub, социальное такси для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями и автомобиль скорой медицинской помощи. В основе последних двух автомобилей лежит всё тот же фургон Largus Kub, который на полигоне заинтересовал журналистов больше двух других машин. Это вполне логично: как бы ни были прекрасны социальное такси и скорая помощь, а коммерческий фургон рынку интереснее.

Что это за машина и чем она отличается от обычного Largus? Те, кто знаком с творчеством «Промтеха», уже всё поняли: перед нами – продукт распила Ларгуса болгаркой с последующим его переосмыслением. Правда, распил не бестолковый, а со знанием дела, потому что удачно распилить машину с несущим кузовом и сделать её при этом прочнее и грузоподъёмнее – задача сложная. Но, судя по опыту завода, решаемая.

Вся передняя часть Ларгуса остаётся заводской, а задняя часть кузова срезается только сверху – лонжероны и часть пола сохраняются. Но при этом лонжероны усиливают, чтобы компенсировать отсутствие части кузова и увеличить грузоподъёмность. Задний свес увеличивают, в итоге машина получается заметно длиннее – 4970 мм вместо 4470 мм. В высоту Kub подрастает до 1930 мм против 1650 у обычного Largus. В итоге объём фургона становится равен 4,9 м³. Напомним, что объём фургона обычного Largus равен 2540 л (2,54 м³). Однако такой внушительный показатель доступен при одном условии: нужно демонтировать стенку, отделяющую кабину от грузового отсека. Эта стенка в промтоварном фургоне «Промтеха» осталась от Ларгуса – её не трогали. Убирать её не то, чтобы совсем просто, но возможно. Правда, не думаю, что это будет требоваться слишком часто. Чтобы перевезти длинномерный груз – да, скорее всего. А для любого другого хватит и немалых 4,9 куба. Конечно, в пределах разумного: если надо везти что-то большее, лучше взять грузовичок покрупнее, а Largus Kub хорош именно тем, что по внешним габаритам он остаётся обычной легковой машиной, а по внутренним кажется настоящим коммерческим транспортом.

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Само собой, грузоподъёмность тоже выросла и Largus Kub может перевезти до 850 кг (обычный фургон Largus – до 725 кг). И не надо бояться, что под таким весом просядут задние пружины: у Largus Kub сзади стоит фишка машин «Промтеха» – пневмобаллоны. Пружины тоже остались на месте, но баллоны их страхуют, так что и груза машина может увезти больше. Причём давление в баллонах регулируется элементарно: с помощью компрессора, установленного позади водительского сиденья. Ну а следить за давлением можно с помощью манометра. И что особенно приятно – это возможность за несколько секунд изменить давления в зависимости от загрузки автомобиля. На пустой машине достаточно накачать баллоны до 1,5 бар, на гружёной можно накачать и 5 бар. Давайте посмотрим, как это всё работает на ходу.

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Накачал – и поскакали

Наверное, нет смысла описывать интерьер старины Ларгуса. Тут всё по-прежнему серенько, практичненько и… И всё. В общем, машина для трудовой жизни, а не для праздного шатания по театрам. Есть круглый руль, три педали, рычаг стояночного тормоза, кондиционер, стеклоподъёмники и даже зеркало заднего вида – всё, как у всех других Ларгусов. Правда, зеркало тут странное: в него видно только стенку, потому что в фургоне ничего другого в зеркало видно быть не может. Сначала я смотрел на это зеркало и думал, зачем нужна такая жестокая шутка над водителем, но потом включил заднюю передачу и всё сразу понял: это не просто зеркало, а экран камеры заднего вида. И это хорошо, потому что в тесных дворах (а дворы в нашей жизни и в наших тест-драйвах всегда тесные) камера намного лучше зеркала.

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Мотор у Largus Kub один – 1,6-литровый, восьмиклапанный, мощностью 90 л.с. Коробка передач – механическая пятиступка (вот сюрприз, так ведь?). Самое интересное, что связка мотора и коробки Ларгуса всегда позволяла ему таскать много груза. Именно не возить быстро, но мало, а таскать, но много и не слишком быстро. Всё то же самое можно сказать и про Largus Kub: асфальтосжигатель из него – как спасательный круг из наковальни, но тянет «кубик» неплохо. Вот только я сразу же сделал ошибку: попытался гонять по Дмитровскому полигону на пустой машине с сильно накачанными баллонами задней подвески. Машина по всем неровностям решила скакать, а не ехать, и это было иногда даже страшно. Но после снижения давления всё пришло в норму, и машина поехала, как надо. Ну или как может – тут трудно сказать однозначно. Главное, хуже после переделки Ларгус не стал точно, а если привыкнуть регулировать давление в «пневме», то будет вообще шикарно.

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Пожалуй, стоит сразу сказать несколько слов по поводу скорой помощи на базе Largus Kub и социального такси. Ларгус не был бы Ларгусом, если бы все три машины ехали одинаково: фургон оказался самым живым, а отличались у всех трёх машин даже звуки моторов. Впрочем, отечественные машины всегда отличались тем, что были «живыми» – каждая со своим характером и повадками. Это вам не два безликих и бездушных BMW одной модели и в одной комплектации. Впрочем, издевательства журналистов все три машины перенесли со спокойствием Сократа.

Однако есть одна особенность, которая отличала машину скорой помощи от двух других машин принципиально: это стенка позади кабины. Если у фургона она осталась штатной от Ларгуса, а у социального такси отсутствует вовсе, то в скорой помощи она своя и просто вертикальная, без выштамповки под спинки передних сидений. Это позволяет сделать медицинский отсек больше, но сильно сокращает возможность регулировки передних кресел. Мне с ростом 180 см хотелось отодвинуться от руля чуть дальше, но, увы, – некуда. В крайнем случае можно отодвинуть всё кресло назад и получить его идеальное расположение относительно педалей, но тогда спинку придётся ставить так вертикально, что любой джипер обзавидуется. Справедливости ради отмечу, что некоторые мои коллеги, которым с ростом повезло меньше (или больше – тут как посмотреть), усаживались без неудобств. Наверное, если бы я поработал на этой машине хотя бы денёк водителем, тоже нашёл бы компромиссную посадку и перестал бы брюзжать.

Ну и если уж начали разговор про скорую помощь и социальное такси, то скажем пару слов и про них. Чем они хороши с любой стороны – это своей начинкой. Вся весьма специфическая медицинская мебель и аппарель социального такси сделаны на «Промтехе». То есть, никакие санкции им не страшны: их как выпускали, так и выпускают. И сделаны они неплохо: ничего не дребезжит, не стучит и скрипит. Есть в оборудовании этих машин какое-то ощущение добротности, и это, конечно же, радует. Да и с точки зрения комфорта внутри тоже всё на неожиданно достойном уровне: неплохая шумоизоляция, кондиционер, многочисленные подсветки – всё, как у людей. Тут к машинам никаких претензий нет.

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Зато одна претензия есть к фургону: зафиксировать распашные двери в открытом положении невозможно, и для коммерческого автомобиля это не очень хорошо. Зато хорошо, что очень многое можно погрузить через боковые двери. К сожалению, у лёгкой коммерческой техники есть родовой недостаток: часто конструкторы брезгуют задней левой дверью, оставляя только правую. Мол, никто не будет загружать машину со стороны проезжей части. Может, оно и правильно, но наличие у Largus Kub боковых дверей с обеих сторон мне кажется жирным плюсом.

Что почём?

Остаётся один вопрос: сколько всё это стоит? Насчёт медицинских машин ничего сказать невозможно: тут всё будут решать тендеры. А вот стоимость фургона нам уже смогли озвучить: она составит 2 649 000 рублей. Честно говоря, на фоне стартовой цены на обычный фургон Lada Largus в 1,67 миллиона такая цена кажется завышенной. Но, во-первых, это всё-таки Largus Kub, а не обычный Largus, а во-вторых, где вы видели Largus за 1,67 млн? Вот то-то и оно.