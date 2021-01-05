Горьковский автомобильный завод уже давно не производит легковые автомобили, хотя ранее были неоднократные попытки создать преемника популярного в своё время советского и российского седана. Мы решили представить, как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы он был сделан в стиле модели 3102.

Первый серийный ГАЗ-3102 сошёл с конвейера 22 декабря 1981 года, он стал преемником модели ГАЗ-24 и одновременно флагманом марки (здесь вы можете почитать про историю создания автомобиля, а также про мифы и факты о ГАЗ-3102). Седан не пошёл в массовое производство, вместо этого он выпускался мелкой серией порядка трёх тысяч машин в год, в том числе благодаря этому получив имидж «директорской» Волги. К концу 80-х годов ему на смену должен был прийти более современный автомобиль, однако по ряду политических и экономических причин этого не произошло. В итоге ГАЗ-3102 с рядом модернизаций выпускался аж до 2008 года, таким образом продержавшись 27 лет, что является рекордным показателем для Горьковского автозавода. И по сей день седан обладает достаточно привлекательной и, можно сказать, классической внешностью.

Самая характерная деталь передней части – хромированная решётка радиатора с вертикальными перекладинами, с которой стыкуются фары простой формы. Сбоку Волгу легко узнать по подштамповке, расположенной чуть ниже дверных ручек вдоль всего кузова. Представленный на рендерах автомобиль сохранил и угловатую форму бокового остекления, а также декоративные элементы за задними боковым окнами. Наружные зеркала расположены на ножках – аналогичное решение было применено и на ГАЗ-3102 первых лет выпуска. Волга обладает большим задним свесом и достаточно длинной крышкой багажника, не в последнюю очередь благодаря относительно небольшому наклону задних стоек кузова. Фонари имеют простую форму, но при этом обладают современной светодиодной начинкой. Бампера также сделаны лаконичными с преобладанием горизонтальных элементов, дополняют образ колёсные диски классического дизайна.

Представленный на рендерах седан имеет классические заднеприводные пропорции с большой колёсной базой, длинным капотом и коротким передним свесом, таким же был и ГАЗ-3102. Первые серийные модели оснащались 105-сильным мотором ЗМЗ-4022.10 объёмом 2,4 литра с форкамерно-факельным зажиганием, который стал главной технической новинкой модели. Позже появились более мощные версии, а самыми интересными модификациями можно назвать 31013 для КГБ. Она оснащалась 8-цилиндровым 195-сильным мотором ЗМЗ-505.10 объёмом 5,53 литра от ГАЗ-14 «Чайка» и трёхступенчатым «автоматом».

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Кстати, предлагаем ознакомиться с тест-драйвом ГАЗ-3102 экс-главы Украины. Также ранее мы опубликовали большую статью о том, почему «Волга» прекратила своё существование.