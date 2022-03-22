На днях стало известно о том, что в России сертифицировали новую спортивную версию бюджетного корейского кроссовера. Онлайн-журнал kolesa.ru представил, как будет выглядеть автомобиль.

Creta в модельной гамме корейской компании впервые появилась в 2015 году. По современным перкам первое поколение продержалось совсем недолго, ведь уже в 2019-м на Шанхайском автосалоне был представлен кроссовер второй генерации (там он носит имя ix25). При этом на нашем рынке презентация модели состоялась лишь в июне прошлого года. А в скором времени к обычному кроссоверу должна добавиться «спортивная» версия, которая может получить приставку N Line. В чем будут её отличия?

Рендер новой Creta N Line

У нас в распоряжении пока лишь картинки из ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), но и на них можно разглядеть особенности внешнего вида будущей новинки. Основные изменения сосредоточатся в передней части. Здесь появится новая решётка радиатора с треугольными декоративными элементами, как на старшем кроссовере Tucson, сама решётка будет иметь немного иную форму. Также новая версия Креты получит оригинальный передний бампер с узкими вертикальными противотуманками треугольной формы и заметно более широкий воздухозаборник в нижней части. В остальном изменения минимальны, можно отметить лишь пару круглых патрубков выхлопной системы и немного модернизированный задний бампер. Также мы изобразили кроссовер с новыми колёсными дисками N Line.

Рендер новой Creta N Line

Что же касается технической части, то, судя по ОТТС, она не изменится. Российская Крета оснащается двумя бензиновыми атмосферными моторами 1.6 и 2.0. Базовый вариант может оснащаться как 6-ступенчатой «механикой», так и 6-диапазонным «автоматом». Кроссовер же с 2-литровым двигателем идёт в паре исключительно с автоматической коробкой передач. Судя по сертификату, новая версия Creta будет представлена как с передним, так и с полным приводом.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Hyundai Creta 1 / 3 Hyundai Creta 2 / 3 Hyundai Creta 3 / 3

Сегодня в России официальный ценник на Creta стартует с отметки в 1 659 000 рублей (1.6 МТ, 123 л.с., передний привод). Вариант с «автоматом» обойдётся минимум в 1 724 000 рублей, самая же дорогая Крета со 150-сильным 2-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом в комплектации Prestige оценивается в 2 370 000 руб.

Напомним, в начале месяца компания Hyundai рассказала о своих планах, среди которых 17 моделей и новая платформа.