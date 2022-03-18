В России сертифицировали новую версию Hyundai Creta

Скорее всего, к дебюту готовится анонсированная ранее версия N Line. Судя по всему, особое исполнение отличится лишь чуть более агрессивным обликом – вся техника прежняя.

В Юго-Восточной Азии уже продают рестайлинговый паркетник Hyundai Creta второго поколения, передок которого оформили в стиле старшего Tucson. А вот российскому рынку такая Крета пока не светит. Зато еще в начале года местный офис марки заявил о том, что для РФ готовится «оспортивленная» версия N Line (в остальных странах исполнения «под спорт» на данный момент нет). Теперь же в базе Росстандарта обнаружилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Creta, в котором имеются изображения некой новой модификации: вероятно, это и есть тот самый вариант N Line.

У особой Креты новые бамперы, другой стала и радиаторная решетка – на ней красуются треугольники (у исходного кросса для РФ решетка с горизонтальными полосками или хромированными «штрихами»). Треугольными также сделали противотуманки, а еще у новой версии выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. В салоне же наверняка будут иные материалы отделки.



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Мощнее новая модификация не стала, в ОТТС вообще вся техника прежняя: в России кроссовер оснащается бензиновыми «атмосферниками» 1.6 и 2.0. Первый мотор выдает 123 или 121 л.с. (зависит от привода), второй – 150 л.с. Младший движок работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», двухлитровый сочетается только с 6АКП. Судя по сертификату, «оспортивленная» Крета будет доступна как с передним, так и с полным приводом.



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Прежде сообщалось, что новая версия Hyundai Creta стартует на российском рынке в текущем году. Пока нет информации о том, изменила ли свои планы компания в связи с происходящими событиями.

