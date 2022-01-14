Hyundai в 2022 году: новый бренд HyundaiONE, пять новинок, в том числе – электромобиль Ioniq 5

На ежегодной пресс-конференции Хендэ Мотор СНГ обнародовал планы на 2022 год. Самое интригующее событие – запуск нового бренда HyundaiONE. По словам управляющего директора ООО Хендэ Мотор СНГ Алексея Калицева, новый бренд станет экосистемой и агрегатором всех цифровых сервисов: продажи новых и подержанных автомобилей, обслуживания, программ лояльности, подписки, маркетплейса. HyundaiONE станет единым окном для клиента Hyundai и совершит революцию в отношениях клиента и компании. Подробности российский офис Hyundai пока держит в секрете и обещает обнародовать фактуру в первом полугодии.

Увидим мы и новые модели, и модификации. К весне появятся Hyundai Creta и Tucson в исполнении N Line, которые, как обещал Алексей Калицев, будут серьезно отличаться экстерьером, оформлением салона и опциями. К четвертому кварталу на рынок выйдет фейслифтинг кроссовера Palisade FL.



В настоящее время проходит сертификацию и готовится к рыночному дебюту электромобиль Ioniq 5. Изначально машина будет доступна исключительно по подписке на год, два или три и в полноприводной версии, однако компания не исключает, что Ioniq 5 будет доступен и по классической схеме продаж по цене в диапазоне 4,5-5,5 миллионов рублей. Для старта Ioniq 5 по понятным причинам выбрана Москва – до конца 2022 в столице Департамент транспорта планирует открыть 600 зарядных станций.

Hyundai Staria 2021–н.в.



В ближайший месяц в России будет представлен полноприводный минивэн с бизнес-салоном Staria. Хендэ Мотор СНГ планирует реализовывать эту интересную машину как частным лицам, так и корпоративным клиентам, в том числе по подписке.