Новая Opel Astra: модный передок в стиле Mokka и топ-версия с полным приводом

Теряющая популярность Opel Astra в 2021 году сменит поколение, полностью расстанется с джи-эмовскими корнями и обретёт более смелый дизайн, который дистанцирует её от родственников на французской платформе EMP2.

В конце прошлого века и даже ещё 10 лет назад Opel Astra на равных боролась с VW Golf и расходилась в Европе полумиллионными тиражами. Сейчас модель пребывает в середняках С-класса и спрос на неё на фоне коронакризиса падает сильнее, чем на модели конкурентов: за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, Astra разошлась в Европе тиражом 50 403 экземпляра (-52,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го), тогда как VW Golf нашёл 203 123 покупателей (-33,8%), Ford Focus – 129 811 (-26,8%).

Актуальная Opel Astra поколения К

Нынешняя Astra поколения K дебютировала в 2015 году, когда General Motors уже сильно лихорадило в преддверии электромобильной оптимизации: корпорация готовилась избавиться от всех неприбыльных активов, к которым относился и Opel, и в 2017 году немецкая марка отошла французской Groupe PSA. Из-за ограничений, наложенных GM на географию распространения Астры (её, например, нельзя продавать в России), французам пришлось в спешном порядке инициировать разработку нового поколения этой модели.



В 2019 году стало известно, что в основу новой Астры ляжет уже немолодая платформа модульная платформа EMP2, а её сборку наладят в родном для Opel Рюссельсхайме, тогда как сейчас основной сборочной площадкой этой модели является джи-эмовский завод в польском Гливице (британский клон Vauxhall Astra собирается в Элсмир-Порте, графство Чешир). На этой неделе журнал Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера Opel/ Vauxhall Марка Адамса рассказал о некоторых особенностях внешности новой Астры.

Opel Mokka второго поколения

По словам Адамса руководство Groupe PSA дало ему полную свободу по части стилистического исполнения новой Астры, а потому скучной новинка точно не будет. Спереди у неё будет глянцевый бумеранг Opel Vizor — визитная карточка всех ближайших новинок немецкой марки. Первым Opel Vizor примерил субкомпактный кроссовер Mokka второго поколения. Можно ожидать и полностью авторского интерьера, который ничем не будет напоминать модели Peugeot, Citroen, но панорамный виртуальный кокпит, как у Мокки, мы наверняка увидим.



Opel Mokka второго поколения

Что до ограничений по части технологий, то они, конечно, есть: вместе с платформой EMP2 немецкая модель получит французские двигатели (пока что Astra по-прежнему использует моторы GM, причём самые свежие) и точно не получит механического полного привода, на который EMP2 не рассчитана. Электромобилей эта «тележка» тоже не предполагает, зато у новой Астры будут сразу две plug-in гибридные версии — переднеприводная и полноприводная. У последней задние колёса будет вращать электромотор, а совокупная мощность силовой установки может превысить 300 л.с., как у представленных в сентябре седана и универсала 508 Peugeot Sport Engineered. Ясности по кузовам пока нет, но 5-дверный хэтчбек и универсал точно будут.



Рискнём предположить, что жизненный цикл следующей Астры будет таким же коротким, как и у нынешней (около пяти лет): без полностью электрической версии долго продавать её в Европе не получится, а на подходе у Groupe PSA совершенно новая платформа eVMP, ориентированная в первую очередь на электромобили. Зато Astra на EMP2 с точки зрения управляемости имеет все шансы стать самой интересной за всю историю модели, и в Европе, слава богу, есть ещё немало покупателей, которые способны это оценить и этим насладиться. Новая Astra наверняка доберётся и до России, но такой же доступной как во времена GM и сборки в Шушарах вряд ли будет.

