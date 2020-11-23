Новинки ×
  • Новая Opel Astra: модный передок в стиле Mokka и топ-версия с полным приводом

Новая Opel Astra: модный передок в стиле Mokka и топ-версия с полным приводом

23.11.2020 3593 1 0

Теряющая популярность Opel Astra в 2021 году сменит поколение, полностью расстанется с джи-эмовскими корнями и обретёт более смелый дизайн, который дистанцирует её от родственников на французской платформе EMP2.

 

В конце прошлого века и даже ещё 10 лет назад Opel Astra на равных боролась с VW Golf и расходилась в Европе полумиллионными тиражами. Сейчас модель пребывает в середняках С-класса и спрос на неё на фоне коронакризиса падает сильнее, чем на модели конкурентов: за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, Astra разошлась в Европе тиражом 50 403 экземпляра (-52,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го), тогда как VW Golf нашёл 203 123 покупателей (-33,8%), Ford Focus – 129 811 (-26,8%).

Актуальная Opel Astra поколения К

Нынешняя Astra поколения K дебютировала в 2015 году, когда General Motors уже сильно лихорадило в преддверии электромобильной оптимизации: корпорация готовилась избавиться от всех неприбыльных активов, к которым относился и Opel, и в 2017 году немецкая марка отошла французской Groupe PSA. Из-за ограничений, наложенных GM на географию распространения Астры (её, например, нельзя продавать в России), французам пришлось в спешном порядке инициировать разработку нового поколения этой модели.

В 2019 году стало известно, что в основу новой Астры ляжет уже немолодая платформа модульная платформа EMP2, а её сборку наладят в родном для Opel Рюссельсхайме, тогда как сейчас основной сборочной площадкой этой модели является джи-эмовский завод в польском Гливице (британский клон Vauxhall Astra собирается в Элсмир-Порте, графство Чешир). На этой неделе журнал Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера Opel/ Vauxhall Марка Адамса рассказал о некоторых особенностях внешности новой Астры.

Opel Mokka второго поколения

По словам Адамса руководство Groupe PSA дало ему полную свободу по части стилистического исполнения новой Астры, а потому скучной новинка точно не будет. Спереди у неё будет глянцевый бумеранг Opel Vizor — визитная карточка всех ближайших новинок немецкой марки. Первым Opel Vizor примерил субкомпактный кроссовер Mokka второго поколения. Можно ожидать и полностью авторского интерьера, который ничем не будет напоминать модели Peugeot, Citroen, но панорамный виртуальный кокпит, как у Мокки, мы наверняка увидим.

Opel Mokka второго поколения

Что до ограничений по части технологий, то они, конечно, есть: вместе с платформой EMP2 немецкая модель получит французские двигатели (пока что Astra по-прежнему использует моторы GM, причём самые свежие) и точно не получит механического полного привода, на который EMP2 не рассчитана. Электромобилей эта «тележка» тоже не предполагает, зато у новой Астры будут сразу две plug-in гибридные версии — переднеприводная и полноприводная. У последней задние колёса будет вращать электромотор, а совокупная мощность силовой установки может превысить 300 л.с., как у представленных в сентябре седана и универсала 508 Peugeot Sport Engineered. Ясности по кузовам пока нет, но 5-дверный хэтчбек и универсал точно будут.

Рискнём предположить, что жизненный цикл следующей Астры будет таким же коротким, как и у нынешней (около пяти лет): без полностью электрической версии долго продавать её в Европе не получится, а на подходе у Groupe PSA совершенно новая платформа eVMP, ориентированная в первую очередь на электромобили. Зато Astra на EMP2 с точки зрения управляемости имеет все шансы стать самой интересной за всю историю модели, и в Европе, слава богу, есть ещё немало покупателей, которые способны это оценить и этим насладиться. Новая Astra наверняка доберётся и до России, но такой же доступной как во времена GM и сборки в Шушарах вряд ли будет.

новинки Opel Opel Astra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
23.11.2020 21:12
Papirus (@sc_1968)

К сожалению европейские тенденции развития автопрома скоро сделают эти машины непригодными для внешних рынков, в тч и российского. Даунсайзинги и электрокары у нас не приживутся. Не те пробеги, уровень техобслуживания, топливо. И продать такое одноразовое изделие можно будет только по цене металлолома.
Так что эта Астра будет последней. И такой же нишевой как и нынешний Гольф.Ну и родство с Пежо308, а точнее его печально известными двигателями, популярности не добавит.

1

Новые статьи

Статьи / Микроавтобус А что, так можно было? Убить «бабушку», сэкономить и жить счастливо. УАЗ «Буханка» vs Peugeot Expert «Сгнило и отвалилось», «пришлось снимать головку блока и фрезеровать привалочную плоскость», «искал запчасть два дня и буду ждать ещё две недели». Всё это совершенно типовые стоны владельцев... 1692 1 1 23.11.2020
Статьи / Шины и диски Скользкая тема. Устройство и принцип работы шипов в зимних шинах Идея оснастить колеса острыми элементами, цепляющимися за лед, возникла сравнительно давно – еще в XIX веке были попытки снабжать подобием шипов колеса повозок и карет. В 30-е годы XX века н... 497 0 0 23.11.2020
Статьи / Практика В ожидании автопилота: тест-драйв электронных ассистентов водителя на Kia Sportage Комплекс электронных ассистентов водителя на автомобилях Kia называется Drive Wise (можно перевести как «Води мудро»). На примере кроссовера Sportage рассмотрим, что это за ассистенты, как о... 869 2 6 20.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 151405 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80028 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 49823 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings