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  • Новая «пятёрка» BMW для Китая: удлинённая база и кинотеатр для задних пассажиров

Новая «пятёрка» BMW для Китая: удлинённая база и кинотеатр для задних пассажиров

08.08.2023 155 2 0

Компания BMW выпускает удлинённые версии седана 5 серии в Китае и для Китая, за границу этот эксклюзив попадает редко. В новом поколении отличий длинной китайской «пятёрки» от короткой глобальной стало чуть больше.

В пресс-релизе BMW, посвящённом дебюту китайской «пятёрки» нового поколения G68, сказано: «Популярность BMW 5 Series в Китае продолжает расти: только с 2020 по 2022 год местным клиентам отгружено около 530 000 экземпляров этой модели». Между тем свежие данные от CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) дают куда менее радужную картину: за первую половину текущего года продажи китайский «пятёрки» просели примерно на четверть (по сравнению с январём-июнем 2022 года) до 65 602 шт., притом что производство седана уходящего поколения G38 на заводе BMW Brilliance в Шэньяне прекратится только осенью. Китайский потребитель сейчас стремительно пересаживается с иномарок на автомобили молодых местных брендов, причём преимущественно электрические.

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В новом поколении BMW 5 Series, к счастью, тоже есть электрические версии, обозначенные индексом i5, и на презентационных картинках новой китайской «пятёрки» показана именно электрическая версия — правда, неясно, какая именно, технические характеристики пока не опубликованы. Для глобального седана BMW i5, дебютировавшего весной, напомним, заявлены две версии — одномоторная заднеприводная eDrive40 (340 л.с., 430 Нм) и двухмоторная полноприводная M60 xDrive (601 л.с., 820 Нм), но не факт, что именно такие силовые установки буду предложены в Китае.

Сверху — китайский BMW i5 (G68), снизу — глобальный BMW i5 (G60)

Более того, пока даже не объявлены габариты и колёсная база новой китайской «пятёрки», поэтому сравнить её с глобальной можно лишь на глазок. Ясно только, что если у BMW 5 Series поколения G38 база была 3105 мм (на 130 мм больше, чем у глобального седана G30), то у новой модели будет не меньше — это дело престижа. Колёсная база у глобального седана поколения G60 составляет 2995 мм, прибавляем к ней 130 мм, получаем 3125 мм у китайского G68 — будет так либо больше.

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Китайский BMW i5 имеет более гармоничный профиль за счёт удлинённых задних дверей, плашка с цифрой 5 за ними больше, чем у глобального седана, а цифра подсвечивается изнутри — местный эксклюзив. Ещё одна уникальная для Китая опция — позаимствованный у флагманской «семёрки» BMW 31,3-дюймовым потолочный экран с 8K-разрешением для задних пассажиров. Мультимедийная система, разумеется, адаптирована под местные, китайские приложения и сервисы, а во остальном, в принципе, всё то же самое, что у глобального седана, в том числе изогнутое двухэкранное табло для водителя и «цветомузыка» на уровне подоконной линии.

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Как BMW i5 покажет себя на фоне китайских конкурентов, будет ясно только в следующем году — будем следить за статистикой продаж.

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2 комментария
08.08.2023 17:53
Валерий

Для меломанов в оснащении входит премиум-акустика Bower & Wilkins.

08.08.2023 21:34
Агван

Не совсем уверен в «комфортности» просмотра этого монитора в этой «удлиненной» 5й серии, когда даже в 7й серии BMW хочется голову от него отодвинуть в заднее стекло. Лично мое мнение - лишний выпендреж баварской компании, не стоит своих денег. Хотя выглядит шикарно, спору нет

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