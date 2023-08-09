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  • Новая «семёрка» BMW обзавелась бронированными версиями, одна из них — электрическая

Новая «семёрка» BMW обзавелась бронированными версиями, одна из них — электрическая

09.08.2023 45 0 0

Новые BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection обладают базовым уровнем защиты VR9 по стандарту VPAM, собирать их будут в ручном режима на головном заводе BMW Group в немецком Дингольфинге.

Флагманский седан BMW 7 Series поколения G70 дебютировал весной прошлого года и постепенно обрастает разнообразными модификациями. Бронированные версии стоят особняком из-за своей технической сложности и дороговизны, ведь для них, по сути, разрабатывается отдельный кузов с бронекапусулой и усиленное шасси, а у «гражданских» седанов заимствуются лишь силовые установки и салон, да и те модифицируются с учётом специфического назначения бронированных автомобилей.

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Электроброневик компания BMW предложила первой среди своих основных конкурентов. Любопытно, что за основу взята не топ-версия BMW i7 M70 xDrive (660 л.с., 1100 Нм), а «промежуточная» i7 xDrive60 с максимальной отдачей в 544 л.с. и 745 Нм. Выбор, вероятно, был сделан в пользу оптимального баланса между динамикой и запасом хода на одной зарядке. Сколько сотен килограмм добавляет броня к и без того тяжёлому электроседану (снаряженная масса BMW i7 xDrive60 — 2715 кг), неизвестно, но динамика разгона «просела» заметно: время разгона до 100 км/ч увеличилось с 4,7 до 9,0 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Бензиновый BMW 7 Series Protection с 4,4-литровым битурбомотором V8 (530 л.с., 750 Нм) заметно динамичнее: первую «сотню» он набирает за 6,6 с и разгоняется до максимальных 210 км/ч.

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Обе бронированные версии имеют довольно высокий базовый уровень защиты VR9 по стандарту VPAM, то есть способны защитить седоков от большинства видов лёгкого стрелкового оружия, ручных гранат и атак беспилотников, а стёкла соответствуют максимальному уровню защиты VR10 и могут выдержать выстрел снайперской винтовки. Бензиновый BMW 7 Series Protection по желанию заказчика может быть целиком доведён до уровня VR10.

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Тяжеленные двери бронированных седанов снабжены сервоприводом. Бензобак у BMW 7 Series Protection изготовлен из «самозалечивающегося» материала, то есть при пробое утечка топлива будет быстро устранена. 20-дюймовые колёса особого дизайна обуты в не боящиеся проколов шины Michelin PAX. Особенно BMW гордится тем, что бронированные «семёрки» имеют полноуправляемое шасси, что обеспечивает им дополнительную манёвренность в сложных ситуациях.

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По части комфортных опций бронированные седаны мало в чём уступают «гражданским»: можно установить холодильник, 1265-ваттную аудиосистему Bowers & Wilkins с 28 громкоговорителями, кресла повышенной комфортности со встроенными массажёрами и многое другое. Среди специфических опций есть полный комплект проблесковых маячков, флагштоки и прочая представительская амуниция.

Стоимость BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection не разглашается, но заказы уже принимаются, первые готовые машины будут отгружены клиентам в декабре этого года.

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