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  • Электрический спортседан BMW i7 M70 xDrive оказался медленнее и слабее конкурентов

Электрический спортседан BMW i7 M70 xDrive оказался медленнее и слабее конкурентов

17.04.2023 152 0 0

Компания BMW представила топ-версию M70 xDrive флагманского электрического седана i7. Двухмоторная силовая установка новинки выдаёт максимальные 660 л.с. и 1100 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с.

Новая «семёрка» BMW поколения G70 дебютировала год назад в «углеводородных» и электрической модификациях, последняя обозначена индексом i7. Напомним, что BMW i7 xDrive60 оснащается двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой составляет 400 кВт (544 л.с.) и 745 Нм, первую «сотню» такой электроседан набирает за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

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Спортивный BMW i7 M70 xDrive имеет точно такой же передний электромотор, как у версии xDrive60, его максимальная отдача — 195 кВт (258 л.с.) и 365 Нм, а вот на задний оси установлен новый, самый производительный в гамме BMW электромотор с максимальной отдачей в 360 кВт (489 л.с.) и 650 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 485 кВт (660 л.с.) и 1100 Нм, она доступна при активированных режимах M Launch Control или M Sport Boost и позволяет тяжёлому седану (снаряженная масса — 2695 кг) разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

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Для сравнения скажем, что электрический лифтбек Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus располагает мощностью в 560 кВт (761 л.с.) и может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с. Tesla Model S Plaid ещё мощнее и быстрее — 1020 л.с. и 2,1 с. Американский лакшери-седан Lucid Air Sapphire может похвастать мощностью свыше 1200 л.с. и разгоняется до 100 км/ч примерно за 2 с.

По запасу хода на одной зарядке BMW i7 M70 xDrive тоже отстаёт от конкурентов: полного заряда батареи ёмкостью 101,7 кВт·ч хватит максимум на 560 км пробега по циклу WLTP, тогда как Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ может протянуть 580 км, Tesla Model S Plaid — 600 км.

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Значительную часть посвящённого BMW i7 M70 xDrive пресс-релиза занимает описание «овощного» режима Max Range, который позволяет увеличить запас хода на 15-25%. В этом режиме максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/ч, отключаются климат-контроль и обогрев/вентиляция сидений, ограничиваются некоторые развлекательные функции. Запас хода в «боевом» режиме зависит от манеры езды водителя, погоды и трассы, но вряд ли, если честно, кто-то захочет на таком громоздком (габаритная длина — 5391 мм) и тяжёлом седане утюжить автодромы или на пределе сцепных свойств шин штурмовать серпантины.

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Тем не менее BMW i7 M70 xDrive имеет спортивную настройку адаптивной пневмоподвески с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, усиленный кузов, мощные М-тормоза, более эффективное по части прижимной нагрузки аэродинамическое оперение: коэффициент сх по сравнению с таковым у BMW i7 xDrive60 увеличен с 0,24 до 0,26. Внешне идентифировать «эмку» можно по более агрессивному дизайну бамперов, 21-дюймовым колёсным дискам особого дизайна, показанная на фотографиях двухцветная окраска кузова доступна в виде опции. Очень комфортный салон между тем не очень-то способствует «боевому» духу, в качестве основного материала обивки можно выбрать шерсть и кашемир.

Цена флагманской электрической «эмки» пока не объявлена, у европейских дилеров она появится во второй половине текущего года.

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