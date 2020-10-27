Новая Skoda Fabia появится быстрее, чем ожидалось: смена платформы и дизайн под Kamiq

Skoda представила хэтчбек Fabia актуального третьего поколения осенью 2014 года в рамках Парижского автосалона. Его продажи в Европе стартовали в ноябре того же года, а в декабре начался выпуск универсалов модели. В течение последних нескольких лет продажи Фабии в Европе снижаются. Так, в 2019-ом было реализовано 155 136 экземпляров, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. За январь-август 2020-го показатель снизился на 44% до 63 223 машин, такое падение вряд ли можно объяснить только последствиями пандемии коронавируса. Вернуть интерес покупателей к «компакту» Skoda призвано новое поколение, которое находится на стадии разработки.



На фото: Skoda Fabia третьего поколения

Ранее предполагалось, что «четвёртая» Skoda Fabia появится на рынке не раньше 2022 года, однако, по данным британского Autocar, новинка дебютирует уже в первой половине 2021-го. Ожидается, что автомобили поступят в шоу-румы задолго до конца следующего года. Такое решение объясняется тем, что концерн Volkswagen намерен сократить число производимых платформ, а значит, ему нужно скорее сменить «тележку» для Фабии.

Актуальная версия базируется на PQ25, а новое поколение получит в основу MQB A0. На этой же платформе сейчас выпускаются автомобили других марок, входящих в состав концерна VW: Audi A1 Sportback, Seat Ibiza и европейский вариант Volkswagen Polo.



По данным издания, изменения в дизайне новой Fabia будут более заметными по сравнению с тем «скачком», который модель пережила между вторым и третьим поколениями. Ожидается, что в оформлении будут прослеживаться мотивы кроссовера Skoda Kamiq, а также появятся элементы и детали, характерные для моделей Scala и Octavia. Другим станет и интерьер: вероятно, изменят компоновку передней панели, появится современная мультимедийная система, а экраны в салоне станут крупнее.



Источники Autocar утверждают, что по первому времени у «четвёртой» Skoda Fabia не будет электрифицированных версий, даже так называемых «мягких гибридов». Предполагается, что это позволит сохранить ценник на модель в «бюджетном» сегменте. Отметим, сейчас минимальная стоимость актуального хэтчбека на домашнем рынке составляет 279 900 чешских крон (эквивалентно примерно 927 тыс. рублей по текущему курсу), а универсала – 328 900 чешских крон (почти 1,09 млн рублей).



Однако впоследствии у модели может появиться в том числе гибридная, а также электрическая «начинка» от других автомобилей концерна VW. А пока что предположительно в гамму войдут несколько бензиновых вариантов: роль базового, вероятно, выполнит безнаддувный трёхцилиндровый двигатель, также в линейке будет турбомотор TSI с тремя цилиндрами в нескольких вариантах форсировки и более мощные четырёхцилиндровые версии. А вот дизелей ждать не стоит.

В России Skoda Fabia на данный момент не представлена (модель выпускали на заводе в Калуге до начала 2015-го, но с предыдущей сменой поколений она покинула наш рынок). Самым популярным автомобилем марки на нашем рынке по итогам продаж в январе-сентябре 2020-го является Octavia. По итогам продаж за три квартала текущего года дилеры реализовали 18 142 экземпляра Октавии (соответствует приросту на 4,8%).

